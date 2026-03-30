Guerra Ucraina, attacco droni nella regione russa di Rostov. LIVE

A Taganrog, nell'oblast' di Rostov, in Russia, si segnalano attacchi da parte di droni ucraini, distruzione e evacuazione della popolazione, e sui social media si parla di potenti esplosioni. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando la sindaca di Taganrog Svetlana Kambulova e il governatore della regione di Rostov Yuri Slyusar. I social media, si legge, riportano che si è trattato del "più potente attacco" a Taganrog durante l'intera guerra con l'Ucraina. Le esplosioni sarebbero durate oltre due ore. Il sindaco di Taganrog Svetlana Kambulova ha annunciato un massiccio attacco UAV. Il governatore della regione di Rostov, Yuriy Slyusar, ha riferito di un morto e un ferito a seguito dell'attacco, oltre che di distruzione e evacuazione della popolazione. "Ci sono incendi e distruzione sul terreno. La popolazione è stata evacuata. Si stanno chiarendo i dettagli. Sono in corso gli sforzi per respingere l'attacco aereo a Taganrog. Nella regione di Rostov è stata dichiarata una minaccia da droni", ha scritto.