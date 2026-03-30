Guerra Ucraina, attacco droni nella regione russa di Rostov. LIVE

Un uomo è morto e una dozzina di altre persone sono rimaste ferite nella Russia sudoccidentale, secondo quanto riportato dalle autorità russe nella tarda serata di domenica, a causa di attacchi di droni. Le forze russe hanno sganciato una bomba aerea su Kramatorsk, nel Donbass, uccidendo tre persone. Le proposte avanzate da Washington in merito alla soluzione del conflitto in Ucraina sono interessanti e utili, ma non si sono ancora concretizzate: lo ha dichiarato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo
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Un uomo è morto nella regione di Rostov e una dozzina di altre persone sono rimaste ferite nella Russia sudoccidentale, secondo quanto riportato dalle autorità russe nella tarda serata di domenica, a causa di attacchi di droni. Le forze russe hanno sganciato una bomba aerea su Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, nel Donbass, uccidendo tre persone, tra cui un adolescente, e ferendone altre sette. Le proposte avanzate da Washington in merito alla soluzione del conflitto in Ucraina sono interessanti e utili, ma non si sono ancora concretizzate: lo ha dichiarato Yury Ushakov, consigliere del presidente russo.
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Media Ucraina: "I nostri droni contro il Rostov, un morto e un ferito"
A Taganrog, nell'oblast' di Rostov, in Russia, si segnalano attacchi da parte di droni ucraini, distruzione e evacuazione della popolazione, e sui social media si parla di potenti esplosioni. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando la sindaca di Taganrog Svetlana Kambulova e il governatore della regione di Rostov Yuri Slyusar. I social media, si legge, riportano che si è trattato del "più potente attacco" a Taganrog durante l'intera guerra con l'Ucraina. Le esplosioni sarebbero durate oltre due ore. Il sindaco di Taganrog Svetlana Kambulova ha annunciato un massiccio attacco UAV. Il governatore della regione di Rostov, Yuriy Slyusar, ha riferito di un morto e un ferito a seguito dell'attacco, oltre che di distruzione e evacuazione della popolazione. "Ci sono incendi e distruzione sul terreno. La popolazione è stata evacuata. Si stanno chiarendo i dettagli. Sono in corso gli sforzi per respingere l'attacco aereo a Taganrog. Nella regione di Rostov è stata dichiarata una minaccia da droni", ha scritto.
Kiev: "Abbattuti tra ieri sera e stamattina 150 droni russi su 164"
Le forze di difesa aerea hanno neutralizzato 150 dei 164 droni con cui l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina dalla sera del 29 marzo. Come riportato da Ukrinform, l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine ha diffuso la notizia su Telegram . Dalle 18 di ieri i russi hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico Iskander-M dalla Crimea temporaneamente occupata, nonché con 164 droni d'attacco Shahed, Gerbera, Italmas e altri tipi provenienti dalle seguenti direzioni: Bryansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Chauda, Gvardiyske (Crimea). E circa 90 droni Shahed. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, alle 08:30 di oggi le difese aeree avevano abbattuto/neutralizzato 150 droni nemici. Sono stati registrati impatti di un missile balistico e di 12 droni d'attacco in sette diverse località, nonché la caduta di bersagli abbattuti (frammenti) in due di esse.
Media: "Kiev colpisce impianto chimico nella regione russa di Samara"
Le forze ucraine avrebbero colpito un impianto chimico nella regione russa di Samara nella notte. Lo riportano i canali di informazione russi su Telegram, che hanno pubblicato foto e video che mostrano del fumo che si alza dalla zona dell'impianto KuibyshevAzot a Togliatti. Il governatore dell'oblast di Samara, Vyacheslav Fedorishchev, ha riferito di un attacco con droni contro un "impianto industriale a Togliatti", senza però fornire ulteriori dettagli su cosa sia stato colpito o sull'entità dei danni causati. Fedorishchev ha inoltre affermato che non si sono registrate vittime a seguito dell'attacco.
Putin ha bisogno dei soldi degli oligarchi per continuare la guerra?
Mosca cerca nuove risorse per sostenere lo sforzo bellico. Secondo indiscrezioni, il presidente russo avrebbe chiesto agli oligarchi di contribuire direttamente alle spese militari. Una richiesta che segnala tensioni nelle finanze della Russia nonostante l’allentamento delle sanzioni. Sul campo, però, la situazione resta incerta e i progressi limitati e il conflitto appare destinato a durare ancora a lungo.
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Finlandia, ucraini i droni schiantati a Kouvola
Sono probabilmente di provenienza ucraina i due droni precipitati nella notte nella Finlandia sudorientale, secondo quanto riportato oggi dai media finlandesi. L'emittente pubblica Yle ha riferito che un velivolo senza pilota è caduto a nord di Kouvola e un altro a est della città, nella provincia del Kymenlaakso, a nordest di Helsinki. Non si segnalano feriti né danni. Il Ministero della Difesa ha riferito che diversi oggetti sono stati rilevati mentre sorvolavano lo spazio aereo finlandese a bassa quota. Sono stati inviati aerei da combattimento per identificarli, ma non li hanno abbattuti per evitare danni a terra. L'emittente Yle ha affermato che l'aeronautica militare ha identificato gli oggetti come droni ucraini. Il primo ministro Petteri Orpo ha successivamente dichiarato che "probabilmente" erano di provenienza ucraina. Orpo ha definito l'incidente "grave" e ha affermato che è stata avviata un'indagine.
Bomba su Kramatorsk, tre morti
Le forze russe hanno sganciato una bomba aerea su Kramatorsk, nell'oblast di Donetsk, nel Donbass, uccidendo tre persone, tra cui un adolescente, e ferendone altre sette. Lo ha riferito Vadym Filashkin, capo dell'Amministrazione militare regionale di Donetsk, via social. "Almeno tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite a seguito dell'attacco a Kramatorsk. Tra i morti c'è un ragazzo di 13 anni. I feriti hanno un'età compresa tra i 20 e gli 85 anni", ha dichiarato il capo dell'Amministrazione militare regionale. Secondo Filashkin, le truppe russe hanno sganciato una bomba aerea sulla città. Numerosi edifici multipiano sono stati danneggiati. I servizi di emergenza stanno operando sul posto. Il bilancio definitivo delle vittime e l'entità dei danni sono attualmente in fase di accertamento. Cinque persone sono rimaste ferite nella regione di Donetsk nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti russi.