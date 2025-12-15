Avanti vertice inviati Usa-Zelensky. Oggi anche leader Europa. LIVE

Berlino, prosegue vertice degli inviati Usa e Zelensky. Oggi anche i leader europei. LIVE
Ieri summit tra il presidente ucraino Witkoff e Kushner. 'Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte', ha detto l numero uno di Kiev, 'pronto al dialogo' oggi anche con il cancelliere Merz e con gli altr capi europei, tra cui la premier Meloni. Per il Financial Times, l'Ucraina è disposta ad rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato, ma chiede in cambio garanzie di sicurezza agli Stati Uniti
Incontro a Berlino tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. 'Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte', dice il numero uno di Kiev, 'pronto al dialogo' oggi anche con il cancelliere Merz e con gli altri leader europei, tra cui la premier Meloni. Per il Financial Times, Kiev è disposta ad rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato, ma chiede in cambio garanzie di sicurezza agli Stati Uniti. Quanto agli asset congelati, dopo le minacce russe di imminenti ritorsioni, il portavoce della Commissione Ue dice che i 'depositari centrali di titoli, come Euroclear, possono compensare eventuali sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti nell'Ue'.
Kallas: "Nessuna alternativa alla proposta sull'uso degli asset russi"
"Le altre opzioni non funzionano, già due anni fa ho proposto gli Eurobond per sostenere l'Ucraina ma non c'è l'unanimità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri. "La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio, se si causano tutti questi danni a un altro Paese, si deve pagare per i risarcimenti", ha aggiunto commentando la lettera inviata alla Commissione da 4 Paesi, tra cui l'Italia, sulle necessità di continuare a esplorare soluzioni alternative. Kallas ha sottolineato che ci sono "diverse pressioni".
Berlino, Zelensky: "Congelare la linea del fronte"
Witkoff: "Sono stati fatti molti progressi, lunedì nuovo incontro"
"Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo domani mattina". E' quanto afferma l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, in una dichiarazione, pubblicata su X, dopo l'incontro oggi a Berlino con Volodymyr Zelensky. "L'incontro è durato oltre cinque ore" ha detto ancora sottolineando che ci sono state "discussioni approfondite sul piano in 20 punti per la pace, l'agenda economia e molto di più".