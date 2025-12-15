Avanti vertice inviati Usa-Zelensky. Oggi anche leader Europa. LIVE

"Molti progressi sono stati fatti e ci incontreremo di nuovo domani mattina". E' quanto afferma l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, in una dichiarazione, pubblicata su X, dopo l'incontro oggi a Berlino con Volodymyr Zelensky. "L'incontro è durato oltre cinque ore" ha detto ancora sottolineando che ci sono state "discussioni approfondite sul piano in 20 punti per la pace, l'agenda economia e molto di più".