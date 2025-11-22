Gaza, Hamas in fuga dai tunnel di Rafah: "Uccisi o catturati". LIVE

L'esercito israeliano ha riferito di aver lanciato un raid aereo nel sud della Striscia di Gaza per eliminare "cinque terroristi usciti da un tunnel di Rafah nel lato orientale della Linea Gialla" sotto il controllo dell'Idf. "I terroristi si stavano avvicinando alle truppe, rappresentando una minaccia imminente per loro", aggiunge l'Idf.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che riaprirà il valico di Rafah dopo che avrà ricevuto i tre ostaggi deceduti rimasti a Gaza. Il premier dello Stato ebraico ha aggiunto che, una volta che tutti gli ostaggi saranno stati restituiti e il valico sarà riaperto, sarà "molto felice di vedere l'Egitto consentire a qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene di farlo, perché ciò non è mai accaduto fino ad oggi. Qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene - ha spiegato Netanyahu - dovrebbe poterlo fare, e questo diritto gli è stato negato".

"Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia, in quanto garanti del cessate il fuoco, rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni. Chiediamo che l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco", ha scritto Hamas in una nota.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: