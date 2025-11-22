Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Hamas in fuga dai tunnel di Rafah: "Uccisi o catturati". LIVE

live Mondo
©Getty

Da settimane asserragliati in un tunnel di Rafah, sotto l'area controllata dall'esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza, un gruppo di miliziani di Hamas ha tentato la fuga. Circa 15 sono emersi dal sottosuolo, ha riferito l'Idf: di questi, cinque si sono arresi, sono stati arrestati e trasferiti in Israele dallo Shin Bet per essere interrogati; altri 6 sono invece stati individuati dalle forze israeliane oltre la Linea Gialla, mentre "si stavano avvicinando alle truppe", e uccisi con un raid aereo

in evidenza

L'esercito israeliano ha riferito di aver lanciato un raid aereo nel sud della Striscia di Gaza per eliminare "cinque terroristi usciti da un tunnel di Rafah nel lato orientale della Linea Gialla" sotto il controllo dell'Idf. "I terroristi si stavano avvicinando alle truppe, rappresentando una minaccia imminente per loro", aggiunge l'Idf.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che riaprirà il valico di Rafah dopo che avrà ricevuto i tre ostaggi deceduti rimasti a Gaza. Il premier dello Stato ebraico ha aggiunto che, una volta che tutti gli ostaggi saranno stati restituiti e il valico sarà riaperto, sarà "molto felice di vedere l'Egitto consentire a qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene di farlo, perché ciò non è mai accaduto fino ad oggi. Qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene - ha spiegato Netanyahu - dovrebbe poterlo fare, e questo diritto gli è stato negato".

"Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia, in quanto garanti del cessate il fuoco, rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni. Chiediamo che l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco", ha scritto Hamas in una nota.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Trump, ultimatum a Kiev: stop armi se non accetta piano di pace. LIVE

live Mondo

UDrammatica svolta nella guerra in Ucraina. Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandole di...

Giubileo dei Cori e delle Corali: date, programma ed eventi

Mondo

Questo evento che si terrà oggi e domani, all’interno del calendario dell’anno giubilare...

Gaza, Hamas in fuga dai tunnel di Rafah: "Uccisi o catturati". LIVE

live Mondo

Da settimane asserragliati in un tunnel di Rafah, sotto l'area controllata dall'esercito...

Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". DATI

Mondo

Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione...

Usa: "Stop armi se Kiev rifiuta piano". Putin: "Possibile fine guerra"

Mondo

L'Ucraina sta subendo pressioni da Washington affinché accetti il quadro di un accordo di pace...

Mondo: I più letti