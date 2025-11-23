Media: "Dirigenti Hamas al Cairo per discutere escalation Gaza". LIVE

Una delegazione di alti funzionari di Hamas è arrivata al Cairo per incontrare funzionari dell'intelligence egiziana e discutere della recente escalation delle ostilità nella Striscia di Gaza, riporta il quotidiano saudita Al-Hadath, citando una fonte anonima a conoscenza della questione. Lo si legge sul Times of Israel. Si prevede che la delegazione incontrerà anche i rappresentanti dei paesi mediatori - Egitto, Qatar e Stati Uniti - per discutere "le modalità per contenere l'escalation" e la transizione alla seconda fase del piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il futuro di Gaza.

E' salito a 24 morti, tra cui alcuni bambini, e 87 feriti il bilancio degli attacchi aerei israeliani delle scorse ore sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi, riprese da Al Jazeera. Nel dettaglio i raid hanno interessato Gaza City, dove undici persone sono state uccise da un drone, Deir-el-Balah e il campo profughi di Nuseirat.

Gli approfondimenti:

