Guerra Gaza, Israele ha attaccato Beirut: "Ucciso capo militare di Hezbollah". LIVE
"Continueremo ad agire con tutte le nostre forze contro Hezbollah e a impedirgli di tornare a rappresentare una minaccia per i nostri cittadini". Lo ha detto Netanyahu quando le forze israeliane hanno lanciato, su suo ordine, un attacco sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, intensificando l'escalation in Libano. Nel mirino un alto ufficiale della milizia filo-iraniana, Haytham Ali Tabatabai, capo di stato maggiore del Partito di Dio
"Continueramente ad agire con tutte le nostre forze contro Hezbollah e a impedirgli di tornare a rappresentare una minaccia per i nostri cittadini". Lo ha detto Benyamin Netanyahu, mentre le forze israeliane hanno lanciato, su suo ordine, un attacco sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, intensificando l'escalation in Libano. Nel mirino un alto ufficiale della milizia filo-iraniana, Haytham Ali Tabatabai, capo di stato maggiore de facto e figura influente del Partito di Dio: responsabile delle attività militari in Siria, Yemen e Iraq, già comandante della Forza Radwan, l'unità d'élite del movimento, Israele lo riteneva il responsabile dei tentativi di Hezbollah di riorganizzarsi per tornare a colpire lo Stato ebraico, dopo che tra settembre e novembre 2024 ne aveva decimato la leadership. L'Idf ha confermato in serata di averlo "eliminato".
La tregua nella Striscia messa a dura prova da un'escalation delle ostilità. Una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare i mediatori sulla seconda fase dell'accordo e sui nuovi attacchi. Netanyahu replica: "È Hamas a violare il cessate il fuoco e Israele agisce senza dipendere da nessuno".
L'Iran condanna l'uccisione del capo militare di Hezbollah
L'Iran condanna l'uccisione del capo militare di Hezbollah, il gruppo sciita libanese alleato di Teheran, morto ieri in un attacco aereo israeliano nella periferia sud di Beirut, in Libano. "Il ministero degli Esteri iraniano condanna fermamente il vile assassinio del grande comandante della Resistenza Islamica libanese, il martire Haitham Ali Tabatabai", ha dichiarato il ministero iraniano in una nota.
Gaza, ipotesi divisione della Striscia in due parti: cosa sappiamo
La possibile nuova idea americana per la Striscia di Gaza vedrebbe una divisione in due aree, una sotto il controllo di Israele e l'altra sotto Hamas. L'ipotesi è circolata dopo la visita del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in Israele. Ecco di cosa si tratta.
Israele attacca Libano per colpire Hezbollah: feriti. VIDEO
Israele, ucciso il capo di Stato maggiore di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai
Raid dell'esercito israeliano su Beirut: ucciso il capo di Stato maggiore di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai. "Era un assassino sanguinario", per il premier israeliano Netanyahu. Il presidente libanese Aoun invita la comunità internazionale "a fermare Israele", ma le Idf avrebbero già pronti piani di risposta "sproporzionati" in caso di rappresaglie. Gli Usa non sarebbero stati informati dell'attacco. La tregua nella Striscia messa a dura prova da un'escalation delle ostilità. Una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare i mediatori sulla seconda fase dell'accordo e sui nuovi attacchi. Netanyahu replica: "E' Hamas a violare il cessate il fuoco e Israele agisce senza dipendere da nessuno".
Capo dell'Idf congeda comandanti in servizio il 7 ottobre: "Fallirono"
Il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha annunciato che gli alti comandanti che prestavano servizio nell'esercito il 7 ottobre 2023 sono stati congedati dal servizio di riserva per il loro ruolo nei fallimenti che hanno consentito l'attacco di Hamas. Lo ha riferito lo stesso Zamir dopo aver convocato stamani gli alti ufficiali per prendere "decisioni" sui loro casi. "L'Idf è impegnato in un'indagine approfondita, professionale e completa su tutto ciò che è accaduto in quel terribile giorno. Il 7 ottobre le forze israeliane hanno fallito nel loro compito principale: proteggere i cittadini di Israele. Ho deciso, con grande senso di responsabilità, di adottare decisioni nei confronti di alcuni ufficiali", ha detto Zamir. "Non possiamo permetterci di essere un Paese che divora i suoi comandanti, non abbiamo questo privilegio", ha tuttavia aggiunto il capo di stato maggiore. Tra i comandanti licenziati, citati dai media israeliani, figurano l'ex capo della Direzione delle operazioni, il generale di divisione Oded Basiuk, l'ex capo del comando meridionale Yaron Finkelman, l'ex capo dell'intelligence della divisione di Gaza (il cui nome rimane anonimo a causa della delicatezza della sua posizione, sottolinea Haaretz). Zamir ha inoltre raggiunto un accordo con l'attuale capo dell'intelligence militare Shlomi Binder, che completerà il suo mandato come previsto e poi si ritirerà dall'esercito. Il viceammiraglio David Saar Salama, comandante della Marina israeliana, ha invece ricevuto un rimprovero formale per non essere riuscito a impedire l'infiltrazione di Hamas sulla spiaggia di Zikim, nel sud di Israele.
Israele attacca Beirut: "Ucciso capo militare di Hezbollah"
"Continueremo ad agire con tutte le nostre forze contro Hezbollah e a impedirgli di tornare a rappresentare una minaccia per i nostri cittadini". Le parole di Benyamin Netanyahu, in apertura della riunione di governo del mattino, risuonavano ancora quando le forze israeliane hanno lanciato, su suo ordine, un attacco sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, intensificando l'escalation in Libano. Nel mirino un alto ufficiale della milizia filo-iraniana, Haytham Ali Tabatabai, capo di stato maggiore de facto e figura influente del Partito di Dio: responsabile delle attività militari in Siria, Yemen e Iraq, già comandante della Forza Radwan, l'unità d'élite del movimento, Israele lo riteneva il responsabile dei tentativi di Hezbollah di riorganizzarsi per tornare a colpire lo Stato ebraico, dopo che tra settembre e novembre 2024 ne aveva decimato la leadership. L'Idf ha confermato in serata di averlo "eliminato". "Un assassino sanguinario, con le mani sporche del sangue di israeliani e americani", lo ha definito il premier israeliano ricordando che gli Stati Uniti avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari in cambio di informazioni che portassero alla sua cattura.