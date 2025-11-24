Israele ha attaccato Beirut: "Ucciso capo militare di Hezbollah". LIVE

"Continueremo ad agire con tutte le nostre forze contro Hezbollah e a impedirgli di tornare a rappresentare una minaccia per i nostri cittadini". Lo ha detto Benyamin Netanyahu, mentre le forze israeliane hanno lanciato, su suo ordine, un attacco sulla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, intensificando l'escalation in Libano. Nel mirino un alto ufficiale della milizia filo-iraniana, Haytham Ali Tabatabai, capo di stato maggiore de facto e figura influente del Partito di Dio: responsabile delle attività militari in Siria, Yemen e Iraq, già comandante della Forza Radwan, l'unità d'élite del movimento, Israele lo riteneva il responsabile dei tentativi di Hezbollah di riorganizzarsi per tornare a colpire lo Stato ebraico, dopo che tra settembre e novembre 2024 ne aveva decimato la leadership. L'Idf ha confermato in serata di averlo "eliminato".

La tregua nella Striscia messa a dura prova da un'escalation delle ostilità. Una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare i mediatori sulla seconda fase dell'accordo e sui nuovi attacchi. Netanyahu replica: "È Hamas a violare il cessate il fuoco e Israele agisce senza dipendere da nessuno".

