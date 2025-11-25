Israele-Libano, Tajani: “Garanzie e lavorare a de-escalation“. LIVE

Offerte Black Friday
"Dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle crescenti tensioni tra Israele e Libano, dopo l'uccisione del numero due di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai. Intanto, la Jihad islamica palestinese ha dichiarato di aver ritrovato nella Striscia di Gaza il corpo di un ostaggio, riferisce il Times of Israel

"È giusto che il Libano venga garantito perchè con il presidente Aoun le cose stanno andando nella giusta direzione. Io credo che Israele abbia attaccato il leader di Hezbollah, ma non è facile smantellare Hezbollah. Dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle crescenti tensioni tra Israele e Libano, dopo l'uccisione del numero due di Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai. Israele lo riteneva il responsabile dei tentativi di Hezbollah di riorganizzarsi per tornare a colpire lo Stato ebraico, dopo che tra settembre e novembre 2024 ne aveva decimato la leadership.

La tregua nella Striscia messa a dura prova da un'escalation delle  ostilità. Una delegazione di Hamas al Cairo per incontrare i mediatori  sulla seconda fase dell'accordo e sui nuovi attacchi. La Jihad islamica palestinese ha confermato in una dichiarazione di aver ritrovato il corpo di un ostaggio durante i lavori di scavo nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel.

“È giusto che il Libano venga garantito perchè con il presidente Aoun le cose stanno andando nella giusta direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle crescenti tensioni tra Israele e Libano, dopo l'uccisione del numero due di Hezbollah.  "Io credo che Israele abbia attaccato il leader di Hezbollah, ma non e' facile smantellare Hezbollah. La presenza dell'Unifil, e quindi la presenza italiana anche in questa direzione e' utile. L'addestramento delle truppe libanesi che fa l'esercito italiano va nella giusta direzione. Quindi dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation. E' il messaggio che mandiamo a tutti i nostri interlocutori, anche Israele", ha sottolineato Tajani.

