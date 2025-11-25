Israele-Libano, Tajani: “Garanzie e lavorare a de-escalation“. LIVE

“È giusto che il Libano venga garantito perchè con il presidente Aoun le cose stanno andando nella giusta direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle crescenti tensioni tra Israele e Libano, dopo l'uccisione del numero due di Hezbollah. "Io credo che Israele abbia attaccato il leader di Hezbollah, ma non e' facile smantellare Hezbollah. La presenza dell'Unifil, e quindi la presenza italiana anche in questa direzione e' utile. L'addestramento delle truppe libanesi che fa l'esercito italiano va nella giusta direzione. Quindi dobbiamo lavorare assolutamente per una de-escalation. E' il messaggio che mandiamo a tutti i nostri interlocutori, anche Israele", ha sottolineato Tajani.