Israele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE

L'Idf ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania. "Durante la notte l'Idf ha iniziato a operare nell'ambito di una vasta operazione nella regione settentrionale della Samaria", ha dichiarato, utilizzando il nome biblico con cui gli israeliani indicano la Cisgiordania settentrionale. L'esercito israeliano ha anche riferito di aver "identificato ed eliminato cinque terroristi" nella zona orientale di Rafah, sotto il controllo dell'esercito israeliano
in evidenza
L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. "Durante la notte l'Idf ha iniziato a operare nell'ambito di una vasta operazione antiterrorismo nella regione settentrionale della Samaria", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, utilizzando il nome biblico con cui gli israeliani indicano la Cisgiordania settentrionale. L'Idf ha precisato che non si tratta di un dispiegamento nell'ambito dell'operazione antiterrorismo lanciata a gennaio e rivolta principalmente ai campi profughi palestinesi della regione, ma di una "nuova operazione". L'esercito israeliano ha riferito di aver "identificato ed eliminato cinque terroristi" nella zona orientale di Rafah, sotto il controllo dell'Idf. "Si tratta probabilmente di terroristi emersi dai tunnel sotterranei di Rafah est", ha aggiunto l'Idf secondo cui "continua a diminuire" il numero dei miliziani di Hamas intrappolati nelle gallerie sotterranee nel sud della Striscia di Gaza. Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: altre due salme dovranno essere restituite.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Identificato corpo ostaggio israeliano consegnato ieri
E' stato identificato dai medici legali il corpo dell'ostaggio israeliano riconsegnato da ieri: si tratta di Dror Or, che era stato rapito dal kibbutz Be'eri durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, riporta Ynet.
Media: rinviata conferenza Cairo su ricostruzione Gaza
Una conferenza internazionale sulla ricostruzione della Striscia di Gaza, prevista per fine novembre in Egitto, è stata rinviata a causa dell'attuale situazione nella Striscia di Gaza. Lo ha rivelato una fonte egiziana al quotidiano panarabo Asharq al-Awsat. Secondo l'anonimo funzionario, "la conferenza non si terrà nei tempi previsti, alla fine di questo mese", e sarà rinviata a una data successiva.
Israele: "Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania"
L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. "Durante la notte l'Idf ha iniziato a operare nell'ambito di una vasta operazione antiterrorismo nella regione settentrionale della Samaria", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, utilizzando il nome biblico con cui gli israeliani indicano la Cisgiordania settentrionale. L'Idf ha precisato che non si tratta di un dispiegamento nell'ambito dell'operazione antiterrorismo lanciata a gennaio e rivolta principalmente ai campi profughi palestinesi della regione, ma di una "nuova operazione".
Idf: "Cinque terroristi uccisi usciti dai tunnel di Rafah"
L'esercito israeliano ha riferito di aver "identificato ed eliminato cinque terroristi" nella zona orientale di Rafah, sotto il controllo dell'esercito israeliano. "Si tratta probabilmente di terroristi emersi dai tunnel sotterranei di Rafah est", ha aggiunto l'Idf secondo cui "continua a diminuire" il numero dei miliziani di Hamas intrappolati nelle gallerie sotterranee nel sud della Striscia di Gaza.