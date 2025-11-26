Israele: "Via a nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania". LIVE

L'esercito israeliano ha annunciato il lancio di una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata. "Durante la notte l'Idf ha iniziato a operare nell'ambito di una vasta operazione antiterrorismo nella regione settentrionale della Samaria", ha dichiarato l'esercito in un comunicato, utilizzando il nome biblico con cui gli israeliani indicano la Cisgiordania settentrionale. L'Idf ha precisato che non si tratta di un dispiegamento nell'ambito dell'operazione antiterrorismo lanciata a gennaio e rivolta principalmente ai campi profughi palestinesi della regione, ma di una "nuova operazione". L'esercito israeliano ha riferito di aver "identificato ed eliminato cinque terroristi" nella zona orientale di Rafah, sotto il controllo dell'Idf. "Si tratta probabilmente di terroristi emersi dai tunnel sotterranei di Rafah est", ha aggiunto l'Idf secondo cui "continua a diminuire" il numero dei miliziani di Hamas intrappolati nelle gallerie sotterranee nel sud della Striscia di Gaza. Israele ha ricevuto il corpo di un altro ostaggio: altre due salme dovranno essere restituite.

