Cisgiordania, 10 feriti durante operazione di Israele. LIVE

Medio Oriente, media: dieci feriti durante operazione Israele in Cisgiordania. LIVE
Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, le forze israeliane hanno "picchiato violentemente" i residenti vicino alla città di Tubas, di cui quattro sono stati portati in ospedale. Le Forze di difesa israeliane in precedenza avevano annunciato un'operazione nel nord della Cisgiordania durante la notte, nell'ambito di una "vasta operazione antiterrorismo"
Dieci palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione su larga scala delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, la quale riferisce che le forze israeliane hanno "picchiato violentemente" i residenti vicino alla città di Tubas, di cui quattro sono stati portati in ospedale. Le Forze di difesa israeliane in precedenza avevano annunciato che l'esercito, il servizio di intelligence interna Shin Bet e la polizia di frontiera israeliana avevano lanciato un'operazione nel nord della Cisgiordania durante la notte, nell'ambito di una "vasta operazione antiterrorismo" di cui non sono stati forniti altri dettagli. I media palestinesi hanno riferito che Tubas e diverse città vicine sono state coinvolte nell'operazione: le forze israeliane avrebbero perquisito edifici e chiesto ai residenti di lasciare temporaneamente le loro case, mentre le scuole e i negozi nella zona sarebbero momentaneamente chiusi. Le tensioni nella Cisgiordania occupata sono aumentate in seguito al massacro perpetrato da hamas il 7 ottorbe 2023 e la conseguente guerra a Gaza. Il ministero della Salute palestinese afferma che da allora più di mille palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania in operazioni militari israeliane, scontri armati e attacchi. Allo stesso tempo si stanno intensificando gli attacchi di coloni israeliani radicali contro i palestinesi in Cisgiordania.