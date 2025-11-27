Cisgiordania, 10 feriti durante operazione di Israele. LIVE

Offerte Black Friday
Medio Oriente, media: dieci feriti durante operazione Israele in Cisgiordania. LIVE

Papa a Mattarella: "In Turchia e Libano per incoraggiare pace"

"Fervidi auspici per il progresso spirituale civile e sociale della diletta Italia". E' quanto rivolge Papa Leone XIV al presidente Sergio Mattarella nel suo telegramma inviato dopo la partenza per Ankara, prima tappa del suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano. "Nel momento in cui mi accingo a compiere il mio viaggio apostolico in Turchia e Libano, per incontrare quelle popolazioni, in particolare fratelli e sorelle nella fede, incoraggiando percorsi di pace e di fraternita', mi e' caro rivolgere a Lei signor Presidente e alla Nazione italiana il mio cordiale saluto", scrive il Pontefice.

Dieci palestinesi sono rimasti feriti durante un'operazione su larga scala delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, la quale riferisce che le forze israeliane hanno "picchiato violentemente" i residenti vicino alla città di Tubas, di cui quattro sono stati portati in ospedale. Le Forze di difesa israeliane in precedenza avevano annunciato che l'esercito, il servizio di intelligence interna Shin Bet e la polizia di frontiera israeliana avevano lanciato un'operazione nel nord della Cisgiordania durante la notte, nell'ambito di una "vasta operazione antiterrorismo" di cui non sono stati forniti altri dettagli. I media palestinesi hanno riferito che Tubas e diverse città vicine sono state coinvolte nell'operazione: le forze israeliane avrebbero perquisito edifici e chiesto ai residenti di lasciare temporaneamente le loro case, mentre le scuole e i negozi nella zona sarebbero momentaneamente chiusi. Le tensioni nella Cisgiordania occupata sono aumentate in seguito al massacro perpetrato da hamas il 7 ottorbe 2023 e la conseguente guerra a Gaza. Il ministero della Salute palestinese afferma che da allora più di mille palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania in operazioni militari israeliane, scontri armati e attacchi. Allo stesso tempo si stanno intensificando gli attacchi di coloni israeliani radicali contro i palestinesi in Cisgiordania.

