Israele, licenziati 3 generali: non fermarono attentato del 7 ottobre

L'esercito israeliano ha annunciato il licenziamento di tre generali accusati di non essere riusciti, dalle loro posizioni chiave, a fermare l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha emesso le prime sanzioni ufficiali nei confronti dei comandanti dopo le indagini condotte dal suo predecessore, Herzi Halevi, lo scorso febbraio, e dal maggiore generale in pensione Sammy Turjeman.

I tre generali licenziati

Il maggiore generale Aharon Haliva, allora capo dell'intelligence militare, il maggiore generale Oded Basyuk, allora capo delle operazioni, e il maggiore generale Yaron Finkelman, che aveva recentemente assunto il comando del Distretto Militare Meridionale di Israele quel giorno, saranno rimossi dalla lista di riserva e non faranno più parte dell'esercito, riferisce una nota delle Israel Defense Forces. Il generale Haliva è stato il primo ufficiale militare a dimettersi, nel 2024, dopo l'ammissione della sua responsabilità nella tragedia del 7 ottobre. Anche il Generale Finkelman aveva lasciato il posto, citando le stesse ragioni. Il generale Basyuk, da parte sua, si era ritirato dopo la guerra dei 12 giorni lanciata da Israele contro l'Iran.