Israele, licenziati 3 generali: non fermarono attentato del 7 ottobre

Mondo
©Getty

Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha emesso le prime sanzioni ufficiali nei confronti dei comandanti che non fermarono il massacro che costò la vita a oltre 1.200 persone

L'esercito israeliano ha annunciato il licenziamento di tre generali accusati di non essere riusciti, dalle loro posizioni chiave, a fermare l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha emesso le prime sanzioni ufficiali nei confronti dei comandanti dopo le indagini condotte dal suo predecessore, Herzi Halevi, lo scorso febbraio, e dal maggiore generale in pensione Sammy Turjeman.

 

I tre generali licenziati

Il maggiore generale Aharon Haliva, allora capo dell'intelligence militare, il maggiore generale Oded Basyuk, allora capo delle operazioni, e il maggiore generale Yaron Finkelman, che aveva recentemente assunto il comando del Distretto Militare Meridionale di Israele quel giorno, saranno rimossi dalla lista di riserva e non faranno più parte dell'esercito, riferisce una nota delle Israel Defense Forces. Il generale Haliva è stato il primo ufficiale militare a dimettersi, nel 2024, dopo l'ammissione della sua responsabilità nella tragedia del 7 ottobre. Anche il Generale Finkelman aveva lasciato il posto, citando le stesse ragioni. Il generale Basyuk, da parte sua, si era ritirato dopo la guerra dei 12 giorni lanciata da Israele contro l'Iran. 

Rimosse anche altre figure dell'intelligence

Il capo dell'Idf Zamir ha inoltre raggiunto un accordo con l'attuale capo dell'intelligence militare Shlomi Binder, secondo cui completerà il suo mandato come previsto e poi si ritirerà dall'esercito. Anche Yossi Sariel, allora comandante dell'Unità 8200 dei servizi segreti d'élite dell'esercito israeliano, dimessosi dagli incarichi l'anno scorso, sarà rimosso dal servizio di riserva e non presterà più servizio nell'esercito. 

Israele ha attaccato Beirut: "Ucciso capo militare di Hezbollah". LIVE
Mondo

Israele, commemorazioni a due anni dagli attacchi del 7 ottobre. FOTO

Le famiglie delle vittime ricordano i loro cari nei luoghi delle stragi. Rafforzata la sicurezza in tutto il Paese, soprattutto al confine con la Striscia di Gaza. Cerimonie di cordoglio anche all'estero, dall'Australia al Brasile

