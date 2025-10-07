Israele, commemorazioni a due anni dagli attacchi del 7 ottobre. FOTO

Israele, le commemorazioni a due anni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre. FOTO
Le famiglie delle vittime ricordano i loro cari nei luoghi delle stragi. Rafforzata la sicurezza in tutto il Paese, soprattutto al confine con la Striscia di Gaza. Cerimonie di cordoglio anche all'estero
- A due anni dalla strage del 7 ottobre, in cui sono rimasti uccise oltre 1.200 persone, si commemorano le vittime degli attacchi di Hamas in Israele (al Nova Festival - nel deserto del Negev - e nei kibbutz vicini alla Striscia di Gaza). Cerimonie in tutto Israele e anche all'estero. In foto, il cordoglio oggi nel kibbutz di Kfar Aza, uno dei più duramente colpiti nel 2023
- Per le famiglie delle vittime l'appuntamento è nei luoghi in cui avvennero gli attacchi. Durante le celebrazioni viene anche osservato un minuto di silenzio per ricordare chi ha perso la vita. In foto, il kibbutz Kfar Aza
- Israele intanto ha rafforzato la sicurezza lungo il confine con la Striscia di Gaza, nel giorno delle commemorazioni per i due anni dall'attacco di Hamas. Le forze di polizia e l'esercito sono dispiegati in diverse località che prevedono un afflusso elevato di visitatori, tra cui i kibbutz Be'eri e Nir Oz, la città di Sderot, la strada 232 e l'area del festival Nova a Re'im. In foto Kfar Aza
- Bandiere israeliane, candele, foto delle vittime e fiori anche al memoriale delle vittime uccise mentre si trovavano al Nova Music Festival, nel deserto
- Non solo Israele. In diverse città del mondo sono previsti momenti di ricordo per la strage del 7 ottobre. A Berlino è stata organizzata una veglia in memoria delle vittime, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, alla porta di Brandeburgo (in foto)
- Sempre in Germania, un evento commemorativo organizzato dalla German-Israeli Society si è tenuto a Erfurt, in Turingia, davanti al Parlamento