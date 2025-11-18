Gaza, l’Onu approva il piano di pace di Trump: ecco che cosa prevede

Chi invece ha esultato per l’approvazione del piano è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Congratulazioni al mondo per l'incredibile voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha riconosciuto e approvato il Board of peace, che sarà presieduto da me e includerà i leader più potenti e rispettati del mondo. Questa sarà ricordata come una delle più grandi approvazioni nella storia delle Nazioni Unite, porterà a ulteriore pace in tutto il mondo ed è un momento di vera portata storica!”. Trump ha poi ringraziato i Paesi che hanno sostenuto la sua iniziative e ha annunciato che “i membri del Board e molti altri entusiasmanti annunci saranno fatti nelle prossime settimane".

