Bologna, Virtus-Maccabi. Lepore: “Gestione sconsiderata dal Viminale”

Ieri sera, durante la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, il centro di Bologna è stato teatro di violenti scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell’ordine durante la manifestazione contro l’incontro. 16 i feriti tra le forze dell'ordine, secondo l’ultimo aggiornamento della Questura. "Scene di guerriglia che si potevano evitare", "c'è stata una gestione dell'ordine pubblico sconsiderata da parte del ministero degli Interni, che ha sovvertito l'orientamento del Comitato per l'ordine pubblico della città di Bologna, dove il prefetto e il questore hanno dovuto eseguire quello che il ministro Piantedosi ha scelto”, ha riferito il sindaco Matteo Lepore, in un punto stampa in Comune. "Io avevo chiesto di usare la testa e non i muscoli e questo purtroppo è il risultato”, ha aggiunto.

Lepore: “Italiani scontenti gestione sicurezza da parte del governo”



"Piantedosi mi sembra abbastanza in difficoltà perché quando un ministro ha bisogno di mostrare i muscoli, soprattutto il ministro degli Interni, significa che non riesce con le sue azioni, le sue politiche a raggiungere i suoi risultati”, ha riferito Lepore. "Tutti i cittadini italiani sono scontenti della gestione di questo governo sulla sicurezza. Evidentemente questo uso muscolare della polizia serve a distrarre dai veri problemi che ci sono. Il ministro giustamente governa il Paese perché è stato eletto un governo e quindi si assume le sue responsabilità, però quello che chiedo è di non usare Bologna per esibire i muscoli perché non è degno di questa città e neanche di questo governo”, ha aggiunto il sindaco di Bologna.



"Almeno 100mila euro di danni”



"La città di Bologna solo per parte pubblica in questo momento ha conteggiato circa 100mila euro di danni, più ci sono i danni alle auto private che raccoglieremo nelle prossime ore”, ha riferito il sindaco dando una prima stima dei danni. Lepore ha poi espresso solidarietà ai cittadini, che ieri hanno vissuto con un "vero e proprio coprifuoco", alle forze dell'ordine, "mandate a Bologna in un contesto non facile", e agli agenti feriti, almeno 16 come appena aggiornato dalla Questura.

“A Bologna strumentalizzazione indegna”



"Non deve più accadere che Bologna sia terreno di scontro politico con una strumentalizzazione indegna di una partita, del lavoro delle forze dell'ordine. Bologna si è trovata in mezzo a uno scontro muscolare, testosteronico fra un gruppo di estremisti e il ministro degli Interni e questa cosa non deve più accadere. Lo chiedo a nome della città”, ha poi riferito. "Questa partita si doveva giocare ma non in centro città. Tutti conoscono il palazzo dello sport di Bologna, il Paladozza. Lo conosce bene il ministro Piantedosi che qui è stato perfetto. Questo mi rammarica perché era molto consapevole dei problemi che ci sarebbero stati. Non a caso quando ci sono le partite di basket, la tifoseria ospite ha pochissimi posti all'interno delle curve, si parla di poche decine, perché è noto da sempre che la gestione dell'ordine pubblico al Paladozza è molto problematica. Le Questure hanno sempre chiesto a Virtus e Fortitudo di non ospitare tifosi dall'esterno proprio perché è molto difficile gestire le tifoserie e gli ultras. E invece il ministro ha portato migliaia di manifestanti proprio sotto il Paladozza. Questo è sicuramente una grande responsabilità”, ha concluso.