Nyt: Droni Usa sorvolano Gaza per monitorare cessate fuoco. LIVE

Secondo il quotidiano l'operazione legata ai voli di sorveglianza sembrerebbe indicare la volontà degli Stati Uniti di verificare in modo indipendente la situazione nella Striscia. Un funzionario israeliano ha affermato che Hamas non conosce la posizione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora a Gaza. Altolà degli Usa ad Israele sull'annessione della Cisgiordania. E Netanyahu blocca la legge incriminata approvata in via preliminare dalla Knesset
in evidenza
Droni statunitensi sorvolano la Striscia di Gaza per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Lo riferisce il New York Times citando fonti militari israeliane e americane. Secondo il quotidiano l'operazione legata ai voli di sorveglianza sembrerebbe indicare la volontà degli Stati Uniti di verificare in modo indipendente.
Un funzionario israeliano avrebbe affermato che Hamas non conosce la posizione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora a Gaza. Il gruppo terroristico, secondo il funzionario, sta "giocando e prendendo tempo per estendere il cessate il fuoco senza raggiungere la seconda fase che richiede il disarmo".
Altolà degli Usa ad Israele sull'annessione della Cisgiordania. 'Non accadrà, ho dato la mia parola ai Paesi arabi", taglia corto Trump. "Sarebbe una minaccia alla pace", rincara il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu blocca la legge incriminata approvata ieri in via preliminare dalla Knesset.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Nyt: droni Usa sorvolano Gaza per monitorare cessate fuoco
Droni statunitensi sorvolano la Striscia di Gaza per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Lo riferisce il New York Times citando fonti militari israeliane e americane. Secondo il quotidiano l'operazione legata ai voli di sorveglianza sembrerebbe indicare la volontà degli Stati Uniti di verificare in modo indipendente la situazione nella Striscia.
Fonti: primi diplomatici e militari Italia al Centro Usa per Gaza
Su iniziativa americana si stanno creando in Israele le strutture che saranno chiamate a governare la stabilizzazione e poi la ricostruzione di Gaza. Il Cmcc (Civil Military Coordination Committee) è stato costituito in una sede a Kiryat Gat, vicino Ashdod. In questa fase si tratta di un organismo prevalentemente militare: proprio oggi è arrivato un generale italiano con uno staff per affrontare il tema della pianificazione iniziale. Lo si apprende da fonti informate. Diplomatici dell'ambasciata d'Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme stanno già operando con il Centro di coordinamento Usa. Gli Stati Uniti hanno preso l'iniziativa di chiedere ai paesi partner di rafforzare la presenza civile e diplomatica nella struttura per affrontare le questioni relative alla sicurezza e considerare da subito le varie emergenze che porrà la gestione di Gaza nei prossimi mesi. Nel frattempo si è conclusa la prima missione in Giordania del coordinatore per Gaza ambasciatore Bruno Archi e del gruppo di funzionari di vari ministeri. Il lavoro proseguirà anche a Roma per coordinare con agenzie italiane e con le istituzioni europee gli interventi e la cadenza delle operazioni da intraprendere.