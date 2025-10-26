Droni Usa per sorvegliare su tregua. Israele sostiene 4 milizie a Gaza

Gli Stati Uniti non vogliono rischiare una nuova crisi del cessate il fuoco a Gaza come quella degli scontri di Rafah della scorsa settimana. Così, accanto al lavoro del comitato Cmcc istituito nel sud di Israele - dove sono arrivati anche i primi diplomatici e un generale dall'Italia - gli Usa hanno iniziato a operare con droni di sorveglianza sopra la Striscia, come occhi per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Una mossa, giudicata dagli esperti quantomeno sorprendente, che potrebbe suggerire una mancanza di trasparenza nei rapporti tra Israele e Stati Uniti.