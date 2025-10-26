Droni Usa per sorvegliare su tregua. Israele sostiene 4 milizie a Gaza

Offerte Sky
Gaza, droni Usa per sorvegliare su tregua. Israele sostiene 4 milizie nella Striscia. LIVE

Gli Usa hanno iniziato a operare con droni di sorveglianza sopra la Striscia per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Israele sostiene quattro milizie a Gaza per rimuovere Hamas dal potere. Lo riporta Sky News in un'intervista al leader di una delle milizie, Hossam al Astal. L'Idf ha annunciato di aver fatto un attacco con droni a Nuseirat contro un agente della Jihad islamica palestinese che stava pianificando un "attacco imminente" 

Gli Usa hanno iniziato a operare con droni di sorveglianza sopra la Striscia, come occhi per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. 

Israele sostiene quattro milizie a Gaza per rimuovere Hamas dal potere. Fazioni che operano per ora oltre la "linea gialla", quella ancora sotto il controllo dell'Idf nella Striscia. Lo riporta Sky News in un'intervista esclusiva al leader di una delle milizie, Hossam al Astal. "Presto otterremo il controllo della Striscia di Gaza e ci riuniremo sotto un unico ombrello" ha detto.

L'Idf ha reso noto di aver effettuato un attacco con droni a Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, prendendo di mira un agente della Jihad islamica palestinese che stava pianificando un "attacco imminente" contro le truppe.

Gaza, il nuovo piano Usa: ipotesi divisione della Striscia in due parti. Cosa sappiamo

La possibile nuova idea americana per la Striscia di Gaza vedrebbe una divisione in due aree, una sotto il controllo di Israele e l'altra sotto Hamas. L'ipotesi è circolata dopo la visita del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in Israele. Ecco di cosa si tratta.

Droni Usa per la tregua: "Israele usa milizie anti-Hamas"

Gli Stati Uniti non vogliono rischiare una nuova crisi del cessate il fuoco a Gaza come quella degli scontri di Rafah della scorsa settimana. Così, accanto al lavoro del comitato Cmcc istituito nel sud di Israele - dove sono arrivati anche i primi diplomatici e un generale dall'Italia - gli Usa hanno iniziato a operare con droni di sorveglianza sopra la Striscia, come occhi per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Una mossa, giudicata dagli esperti quantomeno sorprendente, che potrebbe suggerire una mancanza di trasparenza nei rapporti tra Israele e Stati Uniti.

