Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. LIVE

Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. "E' Israele a decidere quali forze sono per noi inaccettabili". Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione che il suo alleato americano sta cercando di mettere in piedi 

Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. "E' Israele a decidere quali forze sono per noi inaccettabili". Benyamin Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione che il suo alleato americano sta cercando di mettere in piedi per proteggere la Striscia di Gaza del dopoguerra.

Il leader di Hamas Khalil al-Hayya ha dichiarato che "le armi di  Hamas verranno consegnate se l'occupazione finirà". Droni Usa  sorvegliano la Striscia per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino  il cessate il fuoco.

Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel.

Mo: Idf si ritirano da zone dove Hamas cerca salme ostaggi

Le Forze di difesa israeliana, le Idf, si sono ritirate dall'area in cui sono in corso le ricerche delle salme degli ostaggi nel territorio della Striscia di Gaza controllato da Israele oltre la Linea Gialla. Lo hanno riferito fonti informate al sito di Ynet, spiegando che le Idf si sono ritirate temendo uno scontro con i miliziani di Hamas e in seguito alle pressioni dei Paesi mediatori. Nella zona stanno infatti operando miliziani di Hamas e squadre della Croce Rossa internazionale, oltre che agenti inviati dall'Egitto, per cercare di recuperare le salme.

