Israele: ok a squadre Egitto e Croce Rossa per i corpi a Gaza. LIVE

Un portavoce del governo israeliano ha confermato che alle squadre della Croce Rossa e dell'Egitto è stato permesso di cercare i corpi degli ostaggi deceduti oltre la "linea gialla" che delimita il ritiro dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. "E' Israele a decidere quali forze sono per noi inaccettabili". Netanyahu mette in chiaro che lo Stato ebraico ha diritto di veto sulla formazione della forza internazionale di stabilizzazione che il suo alleato americano sta cercando di mettere in piedi