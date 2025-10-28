Offerte Sky
Gaza, Hamas riconsegna altro ostaggio: "Falso che li tratteniamo". LIVE

La bara con i resti di un ostaggio deceduto è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf ed è a Tel Aviv per l'identificazione. Un processo che, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a due giorni. Se si confermasse che il corpo appartiene a uno dei rapiti, mancherebbero all'appello ancora 12 corpi

La bara che dovrebbe contenere i resti di un ostaggio deceduto è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf ed è a Tel Aviv per l'identificazione. Un processo che, secondo le autorità, potrebbe richiedere fino a due giorni. Hamas non ha fornito l'identità dell'ostaggio consegnato. Se si confermasse che il corpo appartiene a uno dei rapiti, mancherebbero all'appello ancora 12 corpi.

Israele: 3 terroristi palestinesi uccisi in Cisgiordania

La polizia israeliana afferma che agenti dell'unità speciale Yamam hanno ucciso tre terroristi palestinesi durante un raid nel villaggio di Kafr Qud, nel nord della Cisgiordania vicino a Jenin. Lo riportano i media locali. La polizia dello Stato ebraico spiega che gli agenti hanno operato sulla base di informazioni fornite dallo Shin Bet e con il supporto delle Forze di difesa israeliane (Idf), per sventare una cellula terroristica che stava pianificando un attacco: i cecchini della Yamam hanno aperto il fuoco e ucciso i tre che erano emersi da una grotta nel villaggio; poco dopo l'aeronautica militare dello Stato ebraico ha effettuato un attacco aereo nella zona, prendendo di mira la grotta stessa

