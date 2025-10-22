Gaza, Vance in Israele, oggi incontra Netanyahu. LIVE

Il responsabile del servizio d'azione contro le mine dell'Onu (Unmas) nei territori palestinesi occupati, Luke David Irving, ha dichiarato che la popolazione di Gaza e' esposta a una minaccia "incredibilmente alta" a causa degli ordigni inesplosi che disseminano l'enclave. Irving, come spiega Al Jazeera, ha sottolineato come la scorsa settimana cinque bambini palestinesi siano rimasti feriti da armi sepolte tra le macerie dei bombardamenti israeliani. "E' solo uno dei centinaia di casi segnalati", ha aggiunto in un briefing al quartier generale dell'ONU a New York. "Ad oggi, l'Unmas ha registrato 328 vittime di ordigni esplosivi, tra feriti e morti, dall'ottobre del 2023". Tuttavia "riteniamo che questa cifra sia ampiamente sottostimata. Purtroppo, possiamo affermare che molte più persone siano rimaste ferite o uccise a causa degli ordigni che disseminano Gaza negli ultimi due anni". L'Unmas è riuscita a identificare "almeno 560 ordigni esplosivi nelle aree di Gaza a cui ha potuto accedere. Ma non conosceremo l'effettiva entità della contaminazione a Gaza finchè non sarà possibile condurre un'indagine completa", ha concluso Irving.