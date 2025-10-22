Gaza, Vance in Israele, oggi incontra Netanyahu. LIVE

Gaza, Vance incontra Netanyahu. Trump: "Hamas rispetti accordo o sarà annientata". LIVE
Il vicepresidente Usa in Israele con Witkoff e Kushner: "Non ci saranno truppe americane a Gaza". Oggi incontra il premier israeliano. Restituiti altri 15 corpi di palestinesi. Parolin: "Non possiamo accettare l'accanimento sui cristiani"
“Modello IRA” per il disarmo di Hamas, cos’è e perché se ne parla per il futuro di Gaza
Mentre regge - a fatica - il cessate il fuoco a Gaza, ci si interroga su quale possa essere il percorso della seconda fase del piano di Donald Trump verso la pace. E tra le diverse possibilità che sono state ventilate, si è parlato anche di un “modello IRA” per la fine della lotta armata di Hamas. Ma come si arrivò alla fine del conflitto in Irlanda del Nord, ed è davvero replicabile per far terminare la guerra che ha devastato la Striscia?
Onu: alto e diffuso rischio di ordigni inesplosi a Gaza
Il responsabile del servizio d'azione contro le mine dell'Onu (Unmas) nei territori palestinesi occupati, Luke David Irving, ha dichiarato che la popolazione di Gaza e' esposta a una minaccia "incredibilmente alta" a causa degli ordigni inesplosi che disseminano l'enclave. Irving, come spiega Al Jazeera, ha sottolineato come la scorsa settimana cinque bambini palestinesi siano rimasti feriti da armi sepolte tra le macerie dei bombardamenti israeliani. "E' solo uno dei centinaia di casi segnalati", ha aggiunto in un briefing al quartier generale dell'ONU a New York. "Ad oggi, l'Unmas ha registrato 328 vittime di ordigni esplosivi, tra feriti e morti, dall'ottobre del 2023". Tuttavia "riteniamo che questa cifra sia ampiamente sottostimata. Purtroppo, possiamo affermare che molte più persone siano rimaste ferite o uccise a causa degli ordigni che disseminano Gaza negli ultimi due anni". L'Unmas è riuscita a identificare "almeno 560 ordigni esplosivi nelle aree di Gaza a cui ha potuto accedere. Ma non conosceremo l'effettiva entità della contaminazione a Gaza finchè non sarà possibile condurre un'indagine completa", ha concluso Irving.
Israele identifica corpi 2 ostaggi, Adar e Zalmanovich
L'esercito israeliano ha annunciato di aver identificato i corpi di due ostaggi ritrovati nella Striscia di Gaza: si tratta di Tamir Adar, 38 anni, e di Aryeh Zalmanovich, 85 anni. Secondo le autorita' israeliane, Tamir Adar e' stato ucciso durante l'attacco del 7 ottobre 2023 compiuto in Israele dal movimento islamista Hamas. Aryeh Zalmanovich, agricoltore e tra i fondatori del kibbutz Nir Oz, era stato a sua volta rapito durante l'assalto. Era comparso in un video diffuso da Hamas nel 2023, in cui si sosteneva che avesse avuto un infarto, notizia mai verificata. La sua morte era poi stata confermata lo scorso dicembre dal kibbutz Nir Oz.