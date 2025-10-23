Knesset: primo ok per sovranità Cisgiordania. Usa: Minaccia pace. LIVE

Israele, Knesset: primo ok per sovranità in Cisgiordania. Rubio: Minaccia per pace. LIVE
La Knesset ha approvato con una votazione preliminare un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania. Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio ha avvertito che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza. Vance in Israele incontra Netanyahu: "Abbiamo compito arduo, ma sono ottimista"
La Knesset ha approvato con una votazione preliminare un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani. Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall'annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza.
Ieri, il vicepresidente Usa JD Vance insieme a Witkoff e Kushner in Israele: "Non ci saranno truppe americane a Gaza", ha detto. Poi nella conferenza stampa insieme al premier israeliano, Benyamin Netanyahu, al termine del loro incontro a Gerusalemme: "Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo - ha sottolineato Vance -: disarmare Hamas e ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza e garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele. Non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà".
Usa: "Su Israele un'altra sentenza corrotta della Corte Aja"
L'amministrazione Trump ha criticato quella che ha definito "un'altra sentenza corrotta" della Corte Internazionale di Giustizia, dopo che il tribunale ha stabilito che Israele è legalmente obbligato a consentire all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa di fornire assistenza umanitaria a Gaza e che la fornitura di aiuti alla Striscia durante la guerra è stata inadeguata. "Mentre il Presidente Trump e il Segretario Rubio lavorano instancabilmente per portare la pace nella regione, questa cosiddetta 'corte' emette un 'parere consultivo' palesemente politicizzato e non vincolante che attacca ingiustamente Israele e dà all'UNRWA un lasciapassare per il suo profondo coinvolgimento e il suo sostegno materiale al terrorismo di Hamas", afferma una dichiarazione del Dipartimento di Stato. "Il continuo abuso della discrezionalità della Corte Internazionale di Giustizia nel suo parere consultivo suggerisce che non sia altro che uno strumento politico di parte, che può essere utilizzato come arma contro gli americani", aggiunge la dichiarazione Usa rilanciata dal Times of Israel.
Rubio, “Annessione Cisgiordania è minaccia per la pace”
Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall'annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza. Il riferimento è alle proposte di legge sull'annessione della Cisgiordania occupata, appena una settimana dopo che il presidente Donald Trump ha approvato un accordo volto a porre fine a un'offensiva israeliana di due anni nella Striscia di Gaza. "Penso che il presidente Trump abbia chiarito che non è qualcosa che possiamo sostenere in questo momento", ha detto Rubio a proposito dell'annessione mentre saliva sul suo aereo per una visita in Israele.