Knesset: primo ok per sovranità Cisgiordania. Usa: Minaccia pace. LIVE

La Knesset ha approvato con una votazione preliminare un disegno di legge per applicare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani. Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall'annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l'accordo di pace a Gaza.

Ieri, il vicepresidente Usa JD Vance insieme a Witkoff e Kushner in Israele: "Non ci saranno truppe americane a Gaza", ha detto. Poi nella conferenza stampa insieme al premier israeliano, Benyamin Netanyahu, al termine del loro incontro a Gerusalemme: "Abbiamo davanti a noi un compito molto, molto arduo - ha sottolineato Vance -: disarmare Hamas e ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione di Gaza e garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele. Non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà".

