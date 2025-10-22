Flotilla, Procura Roma indaga per sequestro di persona

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Global Sumud Flotilla bloccata da Israele, Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Cronaca

Gli inquirenti - che procedono contro ignoti - nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione per approfondire quanto cristallizzato nelle denunce in cui ipotizzano anche i reati di tentato omicidio e tortura

ascolta articolo

In seguito agli esposti presentati dal team legale della delegazione italiana che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma ha deciso di procedere per i reati di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio.

Gli inquirenti - che procedono contro ignoti - nelle prossime settimane ascolteranno i 36 attivisti italiani che hanno preso parte alla missione per approfondire quanto cristallizzato nelle denunce in cui ipotizzano anche i reati di tentato omicidio e tortura. Gli inquirenti vogliono ricostruire le fasi della navigazione, gli attacchi con i droni avvenuti in due episodi e quanto accaduto dopo l'abbordaggio delle autorità israeliane fino al rimpatrio in Italia.

"L’apertura di un’indagine segna un primo traguardo per accertare le responsabilità degli attacchi e degli abusi da parte di Israele contro la missione umanitaria e pacifica della Gsf, il cui scopo è stato quello di rompere il blocco illegittimo imposto da Israele a Gaza e volto ad affamare la popolazione civile". Così, in una nota, gli attivisti della Global Sumud Flotilla, commentando la decisione presa dalla procura di Roma. "Il Genocidio a Gaza continua da oltre 24 mesi, con i massacri della popolazione civile, con la distruzione sistematica delle infrastrutture di approvvigionamento, con i bombardamenti deliberati degli ospedali, delle scuole e dei ripari di fortuna dove cerca rifugio la popolazione stremata che, nonostante tutto, resiste e rivendica il proprio diritto di esistere". "È per opporsi a tutto questo e per sostenere la popolazione civile che la Global Sumud Flotilla è partita a fine agosto, accompagnata dalla mobilitazione delle piazze dell’Italia e del mondo. Ed è in linea con questi stessi obiettivi che sono state coordinate le azioni legali intraprese in rappresentanza degli attivisti, perché è essenziale continuare ad attivare ogni strumento a disposizione per mantenere vive le mobilitazioni e la solidarietà internazionale", concludono. 

Garante: procedimento verso sindacati su sciopero 3 ottobre

"La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre - proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana - ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti". 

Approfondimento

Sciopero 3 ottobre, scontri in tangenziale a Milano
FOTOGALLERY

Ansa/Getty Images

Manifestazioni in tutta Italia a favore della Palestina e della Global Sumud Flotilla
1/21
Cronaca

Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Numerose le proteste in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla. A Torino devastate Officine grandi riparazioni, a Trieste tensioni in stazione tra manifestanti e polizia. Binari bloccati in diverse città. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Flotilla, Procura Roma indaga per sequestro di persona

Cronaca

Gli inquirenti - che procedono contro ignoti - nelle prossime settimane ascolteranno i 36...

Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria all'asta

Cronaca

La gip di Milano, Marta Pollicino, ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell'ex...

Incendio a Riccione, a fuoco un appartamento: morta una donna

Cronaca

Tragedia in uno stabile di viale Ceccarini. A perdere la vita una donna di 67 anni originaria di...

Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove

Cronaca

Un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre,...

Omicidio Serena Mollicone, Appello bis: Pg chiede nuova perizia

Cronaca

Si è tenuta la prima udienza del nuovo procedimento giudiziario a carico della famiglia Mottola:...

Cronaca: i più letti