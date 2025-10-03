Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero 3 ottobre, proteste in Italia per la Flotilla

Cronaca

In tutta Italia migliaia di manifestanti hanno aderito a uno sciopero nazionale indetto da diversi sindacati per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo sciopero, che coinvolge anche i mezzi del trasporto pubblico locale, ha provocato ritardi e cancellazioni del trasporto ferroviario.

Prossimi video

Roma, 60mila persone in piazza per la Sumud Flotilla

Cronaca

Milano-Cortina 2026, Fiera Milano porta l'hockey in piazza San Babila

Cronaca

Sciopero 3 ottobre, proteste in Italia per la Flotilla

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 3 ottobre 2025, edizione delle 13

Cronaca

Milano, flash mob Luci per Gaza davanti ospedale Niguarda

Cronaca

Sciopero pro Gaza, corteo a Milano

Cronaca