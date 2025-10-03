Sciopero 3 ottobre, proteste in Italia per la Flotilla

In tutta Italia migliaia di manifestanti hanno aderito a uno sciopero nazionale indetto da diversi sindacati per protestare contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo sciopero, che coinvolge anche i mezzi del trasporto pubblico locale, ha provocato ritardi e cancellazioni del trasporto ferroviario.
