Gaza, altolà Usa a Israele su annessione Cisgiordania. LIVE

"Ho dato la mia parola ai Paesi arabi", taglia corto il tycoon. "Sarebbe una minaccia alla pace", rincara il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu blocca la legge incriminata approvata ieri in via preliminare dalla Knesset. Vance: “Hamas sarà disarmato dalla forza internazionale”
Vance: "Nessun soldato Usa a Gaza. Supervisionare accordo"
"Non ci saranno truppe americane sul terreno a Gaza, ma la leadership americana e' essenziale per raggiungere questa pace e sara' necessaria per supervisionarla": lo ha dichiarato il vicepresidente Usa JD Vance in un tweet postato al suo ritorno dalla visita di tre giorni in Israele. Vance ha ringraziato il presidente Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu per la loro ospitalita' e ha parlato della sua visita alla Citta' di Davide e alla Basilica del Santo Sepolcro. Inoltre, nel suo post, ha sottolineato il lavoro svolto durante la visita in merito al monitoraggio dell'accordo di pace del presidente Donald Trump.
Paesi arabi e musulmani condannano progetto Israele adesione Cisgiordania
I Paesi arabi e musulmani hanno condannato, in una dichiarazione congiunta, il progetto di Israele di adesione alla Cisgiordania. Come riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu 15 paesi, tra cui Arabia Saudita, Giordania e Turchia, nonché la Lega araba e l'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), hanno affermato di "condannare con la massima fermezza" i progetti di legge alla Knesset per imporre la cosiddetta "sovranità" sulla Cisgiordania. Si tratta di "una palese violazione del diritto internazionale", sottolinea l'agenzia.
Tajani: "Aperto corridoio universitario per futura classe dirigente palestinese"
“Abbiamo aperto un corridoio universitario con il ministro Bernini, l’obiettivo è quello di formare in Italia la futura classe dirigente dello stato palestinese. Continueremo a lavorare in questa direzione: grazie all’impegno di tante università italiane questi ragazzi avranno la possibilità di studiare in italiano e in inglese''. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Ciampino per accogliere gli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo per il progetto Iupals - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.
Trump: "Israele non farà nulla in Cisgiordania"
Israele "non farà nulla" in Cisgiordania. Parola del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che incontrando i giornalisti alla Casa Bianca ha detto: "Non preoccupatevi della Cisgiordania, Israele non farà nulla con la Cisgiordania". Il commento di Trump arriva dopo che alla Knesset i deputati israeliani hanno presentato due proposte di legge che aprono la strada all'annessione della Cisgiordania.
Ambasciatrice Anp: "Studenti palestinesi saranno valore aggiunto per l'Italia"
Gli studenti palestinesi diventeranno ''un valore aggiunto della comunità accademica italiana insieme ad altri studenti'' e ''speriamo di vedere molti altri studenti qui, sono sicura che ci saranno''. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice dell'Autorità nazionale palestinese in Italia, Mona Abuamara, a Ciampino per l'accoglienza degli studenti arrivati dalla Striscia di Gaza studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo di Tor Vergata per il progetto Iupals - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.
Tajani, al lavoro per la Conferenza di ricostruzione di Gaza
"Stiamo lavorando per essere i co-organizzatori della Conferenza per la ricostruzione che si svolgerà in Egitto a metà novembre. Ieri c'è stata una delegazione italiana ad Amman per preparare il futuro della presenza italiana a Gaza e per la formazione delle forze di polizia. Stiamo lavorando a stretto contatto con i giordani e siamo pronti per mandare altri carabinieri a Rafah e a Gerico per la formazione della polizia palestinese": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Ciampino, intervenendo sull'impegno del governo italiano sul dopo guerra a Gaza.
Israele a Vance, "Hamas può recuperare 10 dei 13 corpi rimasti"
Israele ritiene che Hamas è in grado di recuperare almeno 10 delle 13 salme degli ostaggi ancora a Gaza, senza l'assistenza internazionale nelle ricerche. E' il quadro fornito da ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, dal capo di Stato maggiore Eyal Zamir e da alti funzionari dell'intelligence al vicepresidente americano JD Vance, in un incontro stamattina al quartier generale di Kirya a Tel Aviv, secondo quanto riferito in serata dalla tv pubblica Kan. Secondo le informazioni di intelligence presentate dagli alti funzionari a Vance, inoltre, Hamas sta approfittando del cessate il fuoco per riprendere il controllo della Striscia di Gaza, riabilitare i tunnel, reclutare nuovi agenti, riparare le armi danneggiate durante la guerra e riorganizzarsi. Tutto ciò, hanno detto i vertici militari al presidente Usa, indica che Hamas non ha alcuna intenzione di disarmare o cedere il controllo di Gaza, aggiunge Kan.