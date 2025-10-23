Perché il voto sulla Cisgiordania è un problema per Netanyahu

Alla Knesset la destra religiosa ha approvato in prima lettura una risoluzione per l’annessione della Cisgiordania, sfidando apertamente il piano in 20 punti di Donald Trump. Così il voto ha scatenato reazioni durissime da Washington. La Casa Bianca e gli alleati arabi si sono detti contrari. Intanto Israele si scopre sempre più diviso al suo interno