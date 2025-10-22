Perché Vance ha voluto mettere in sicurezza il cessate il fuoco a Gaza

La visita a Gerusalemme del vicepresidente Usa dovrebbe essere ufficialmente un'occasione per certificare il successo di Trump e ribadire il sostegno a Israele, ma, sebbene abbia dichiarato che "Tutto sta andando per il meglio", sembra che le ragioni del viaggio siano da ricercare altrove. Qualcosa non sta funzionando. Ecco quali sono le criticità
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi