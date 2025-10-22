Perché Vance ha voluto mettere in sicurezza il cessate il fuoco a Gaza

La visita a Gerusalemme del vicepresidente Usa dovrebbe essere ufficialmente un'occasione per certificare il successo di Trump e ribadire il sostegno a Israele, ma, sebbene abbia dichiarato che "Tutto sta andando per il meglio", sembra che le ragioni del viaggio siano da ricercare altrove. Qualcosa non sta funzionando. Ecco quali sono le criticità