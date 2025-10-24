Offerte Sky
Israele, manifestanti provano a bloccare valico Kerem Shalom

Mondo

In Israele un gruppo di manifestanti israeliani si è radunato vicino al valico di frontiera di Kerem Shalom nel tentativo di bloccare gli aiuti umanitari diretti a Gaza. I presenti hanno preso parte alla protesta perchè, secondo loro, Hamas ha violato le condizioni del cessate il fuoco.

