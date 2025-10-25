Gaza, presidente Palestinesi Italia allontanato da Milano per un anno

Il foglio di via è stato notificato oggi a Mohammad Hannoun al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Linate, dopo essere partito da Roma per partecipare alla manifestazione pro Gaza in programma nel pomeriggio. "Mi dispiace per questo atto di aggressione nei miei confronti", ha detto Hannoun

Per un anno il presidente dell'associazione Palestinesi in Italia non potrà mettere piede a Milano. Il foglio di via è stato notificato oggi a Mohammad Hannoun al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Linate, dopo essere partito da Roma per partecipare alla manifestazione pro Gaza in programma nel pomeriggio. "All'uscita dell'aeromobile gli agenti della polizia mi hanno identificato e mi hanno portato in ufficio a Linate per darmi due notifiche" ovvero "l'allontanamento dalla città per un anno" e una denuncia "per istigazione alla violenza", ha riferito Hannoun.

Hannoun: "Atto di aggressione"

Dopo aver appreso la notizia, il presidente dell'associazione ha espresso il suo "dispiacere" per "questo atto di aggressione nei miei confronti mentre il nostro governo è complice diretto del genocidio a Gaza, dove fornisce armi per sterminare i gazawi", ha detto Hannoun. "Dopo la tregua la resistenza palestinese, che ha pagato con il sangue, ha fatto giustizia, come in tutte le rivoluzioni del mondo" dei collaborazionisti, ha ribadito il presidente dell'associazione dei Palestinesi in Italia. "Ho detto: chi la fa, l'aspetti. Tutto qua", ha concluso Hannoun che, dopo essere atterrato a Linate, è rientrato a Genova, dove vive, insieme al figlio.

Salvini: "Nessuno spazio a chi istiga a odio e violenza"

Anche il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il foglio di via notificato ad Hannoun. "Bene così. Nessuno spazio a chi istiga all'odio e alla violenza", ha scritto il ministro sui social.