Torino, tensioni a corteo Pro Gaza: due agenti feriti

Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri avvenuti questa mattina a Torino durante una manifestazione Pro Palestina. Lo si apprende da fonti della Questura. Anche i manifestanti denunciano di avere dei contusi nelle loro fila.

"La polizia ha fronteggiato i manifestanti che hanno cercato di giungere in Piazza Carignano. È stata effettuata una carica di alleggerimento all'altezza del Museo Egizio in via Accademia delle Scienze". Fa sapere sempre la Questura torinese in merito alle tensioni nel centro del capoluogo piemontese in concomitanza con un evento di Forza Italia.



Dopo qualche attimo di tensione tra le parti sono iniziati i contatti e sono partite le prime cariche da parte dei carabinieri. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata. I manifestanti hanno anche lanciato bottiglie contro la polizia.