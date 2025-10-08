Attaccata la nuova Flotilla in acque internazionali da Israele. LIVE

"A circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione, ha detto sui canali social la Feedom Flotilla Coalition (Ffc). "Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte". Israele: saranno esplusi immediatamente. Secondo una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm, le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana"
"A circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione, ha detto sui canali social la Feedom Flotilla Coalition (Ffc). "Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte". "L'esercito sta cercando di deviare" la nostra rotta, viene aggiunto. Il ministero degli esteri israeliano ha fatto sapere che gli attivisti stanno bene, sono stati trasferiti al porto israeliano e saranno espulsi immediatamente. Media dello Stato ebraico avevano precedentemente affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione.
Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Witkoff e Kushner non si fermeranno per più di due o tre giorni e si stima che la firma avverrà entro il weekend, se non ci saranno sorprese".
Hamas apre al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Ieri cerimonie nello Stato ebraico e commemorazioni in tutto il mondo nel secondo anniversario della strage del 7 ottobre. Parenti e amici delle persone uccise al festival musicale Supernova si sono riunite nel luogo del massacro, così come nei piccoli kibbutz presi d'assalto da Hamas. In serata grande manifestazione a Tel Aviv.
Flotilla, Israele: stanno bene, espulsi immediatamente
Il ministero degli esteri israeliano ha fatto sapere che gli attivisti stanno bene, sono stati trasferiti al porto israeliano e saranno espulsi immediatamente
Onu, i bombardamenti israeliani a Gaza continuano
Nella Striscia di Gaza le operazioni militari israeliane, inclusi attacchi aerei e bombardamenti, sono continuate in diverse aree, causando ulteriori vittime civili, sfollamenti su larga scala e la distruzione di infrastrutture critiche. Lo ha dichiarato l'Onu. "I civili - ha aggiunto il portavoce, Stephane Dujarric - continuano a pagare il prezzo piu' alto delle ostilita', della distruzione e degli sfollamenti di massa, con donne e ragazze che risultano le piu' vulnerabili".
Flotilla: altre 9 navi arrivate a 140 miglia nautiche da Gaza
"Non ci fermeremo mai: altre 9 navi a 140 miglia nautiche da Gaza". La Global Sumud Flotilla ha aggiornato la sua missione sull'account Instagram da oltre 3 milioni di follower raccontando come nuove imbarcazioni stiano puntando verso la Palestina, sfidando il blocco navale imposto da Israele. "Nonostante il rapimento illegale dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, una nuova potente flotta e' ora giunta in un'area critica" non lontana dalle coste della Striscia di Gaza, scrivono gli attivisti. Le navi fanno parte di un collettivo composto da due realta': Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza. A bordo ci sono circa 150 persone provenienti da 30 Paesi diversi.