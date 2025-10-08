Attaccata la nuova Flotilla in acque internazionali da Israele. LIVE

"A circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione, ha detto sui canali social la Feedom Flotilla Coalition (Ffc). "Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte". "L'esercito sta cercando di deviare" la nostra rotta, viene aggiunto. Il ministero degli esteri israeliano ha fatto sapere che gli attivisti stanno bene, sono stati trasferiti al porto israeliano e saranno espulsi immediatamente. Media dello Stato ebraico avevano precedentemente affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione.

Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in Israele, che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Witkoff e Kushner non si fermeranno per più di due o tre giorni e si stima che la firma avverrà entro il weekend, se non ci saranno sorprese".

Hamas apre al disarmo, ma rifiuta l'ipotesi Blair. L'intesa sul piano di pace potrebbe essere firmata entro il weekend, secondo media israeliani. Ieri cerimonie nello Stato ebraico e commemorazioni in tutto il mondo nel secondo anniversario della strage del 7 ottobre. Parenti e amici delle persone uccise al festival musicale Supernova si sono riunite nel luogo del massacro, così come nei piccoli kibbutz presi d'assalto da Hamas. In serata grande manifestazione a Tel Aviv.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: