Meloni: “Denunciata con ministri per concorso in genocidio alla CPI”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1, ha dichiarato: "Io, i ministri Tajani e Crosetto e credo l'amministratore delegato di Leonardo" Roberto Cingolani "siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere".

Meloni: "Italia ha posizione più rigida in Ue su armi a Israele" "L'Italia non ha autorizzato nuovi invii di armi a Israele dopo il 7 ottobre, siamo fra le nazioni europee che hanno avuto la posizione più rigida", ha detto Meloni. "La Francia, Macron che riconosce lo Stato della Palestina, ha fatto questa scelta un anno dopo di noi, la Germania questo agosto, la Gran Bretagna ha bloccato 30 forniture su 350. Noi abbiamo tenuto la posizione più rigida e veniamo accusati di cose che non abbiamo fatto con toni surreali da chi ha responsabilità di classe dirigente in questa nazione". "Europa, Nato e Usa devono insistere insieme per Kiev" Sulla guerra in Ucraina invece la premier dice: "Io credo che sia abbastanza evidente anche a Trump e gli americani che tra le due parti in causa quella che non è disponibile a fare passi in avanti è la Russia. Europa, Stati Uniti, Nato, devono continuare a insistere così insieme".

Meloni: "Clima imbarbarito, non conto più minacce di morte" "Temo un clima che si sta imbarbarendo parecchio. L'Italia ha già attraversato questa storia. Vedo tante cose che cominciamo a dare per normale e normali non sono. Io non conto più le minacce di morte, non faccio più nemmeno in tempo a segnalarle. E penso che ci siano delle responsabilità, di chi per esempio dice che ho le mani sporche di sangue, che io e questo governo siamo complici di genocidio", ha detto Giorgia Meloni, ospite di Porta a porta. "Colle? Faccio il presidente del Consiglio, mi basta" Rispondendo a chi, come Matteo Renzi, sostiene che la sua ambizione sia quella di andare al Quirinale, Meloni dice: "Il problema di quelli che hanno passato tutta la vita a pensare a che incarico dovessero ricoprire pensano che tutti siano come loro: io ragiono in modo diverso, sto facendo il presidente del Consiglio, posso garantire che mi basta e mi avanza".

Meloni: "Non sono contraria a una nuova legge elettorale" "La legge elettorale non compete al governo ma al Parlamento. Io non sono contraria a una nuova legge elettorale. Se si facesse una nuova legge elettorale, ne farei una che va bene con il premierato, quindi con l'indicazione dei candidati premier su scheda", ha proseguito la premier. "Così - ha aggiunto - confermo che il premierato va avanti". "Quando situazione sarà più serena vedo margini su dazi" "Spero che dei margini, sulla media distanza, quando la situazione si tranquillizza, possano ancora esserci", ha detto Meloni parlando dei dazi imposti dagli Usa. "In questo quadro si può cercare di spiegare agli amici americani che alcuni prodotti non li potranno mai coprire con le produzioni interne. L'ho spiegato alla mia controparte, Trump o il segretario al commercio, in tante telefonate fatte su questo tema, ho detto che stanno colpendo di più i loro consumatori".

Meloni: "Vogliamo dare un segnale al ceto medio" "Vorremmo darci l'obiettivo di dare un segnale al ceto medio, ci siamo concentrati finora su redditi medio bassi. Bisogna vedere le risorse. Parlare del ceto medio significa parlare della fascia che arriva ai 50mila euro. Ci sono diverse misure allo studio. Con le poche risorse di cui disponi bisogna capire come usarle impattando meglio. Ci saranno riunioni nelle prossime ore", ha detto la premier parlando della manovra. Meloni: "Per un'Italia non subalterna bisogna spendere su difesa" Poi Meloni parlando delle spese previste ha aggiunto: "Io voglio un'Italia che non sia subalterna a nessuno: per i nostri interessi nazionali, tranquillità e pace, è necessario spendere per la difesa. Gli strumenti che l'Ue mette a disposizione consentono di spendere per la difesa senza togliere un euro a nessun altro settore".