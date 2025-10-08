Fermata la nuova Flotilla verso Gaza, chi sono i 150 volontari a bordo

La nuova Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza è stata intercettata dall’esercito israeliano a circa 120 miglia nautiche dalle coste, quasi a ridosso delle acque territoriali egiziane. In tutto, erano nove le imbarcazioni in navigazione verso Gaza, con a bordo circa 150 attivisti, fra cui più di 90 fra medici e infermieri, e oltre una tonnellata di farmaci, dispositivi respiratori e alimenti specifici per la malnutrizione. L’imbarcazione principale, la Conscience, era stata definita dagli attivisti un “ospedale galleggiante”. Secondo Zaher Darwish, coordinatore della Freedom Flotilla Italia, tra i partecipanti ci sono nove italiani, sei dei quali si trovavano proprio sulla Conscience. “Non abbiamo più contatti con loro dal momento dell’abbordaggio”, ha spiegato, aggiungendo che il team legale internazionale di Adalah si trova già al porto in attesa di poter fornire assistenza. ( LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA )

Gli italiani a bordo

Come riporta Repubblica, tra gli attivisti figura Vincenzo Fullone, fondatore dell’agenzia Ayn Media a Gaza e portavoce italiano della Conscience. Già da tempo nella lista delle persone a cui è vietato l’ingresso in Israele, ha vissuto e lavorato nella Striscia, dove ha organizzato diverse iniziative culturali, fra cui un festival di cinema per bambini. Fullone ha spiegato di aver esitato prima di partire per non mettere in pericolo la missione. “Inevitabilmente ti devi relazionare con le autorità, che in quel momento erano in mano ad Hamas. Questo – ha spiegato - al governo israeliano basta per ritenermi un soggetto pericoloso”. “Non volevo mettere in pericolo la missione, essere pretesto per un attacco. Mi sono confrontato con i coordinatori e mi hanno detto di stare tranquillo: ‘qui ci sono target che Israele vuole molto più di te.”. Tra i partecipanti ci sono anche medici e infermieri palestinesi rifugiati in Europa, che hanno scelto di unirsi alla missione insieme a decine di anestesisti, chirurghi, psichiatri e ginecologi. L’obiettivo è raggiungere Gaza per dare il cambio ai colleghi che, da oltre due anni, lavorano senza sosta negli ospedali della Striscia. “È questo quello che ci chiedono dalla Striscia: un cambio anche solo di un paio di ore, non si fermano da due anni”. Tra gli italiani a bordo delle imbarcazioni, e in particolare della Coscience, ci sono anche i medici Riccardo Corradini e Francesco Prinetti, l’attivista di Ultima Generazione, il sindacalista Cgil e infermiere romano Stefano Argenio e la pedagogista specializzata in recupero dal trauma Elizabeth Di Luca. Un altro connazionale è a bordo delle barche a vela. “Chiedo a tutti di scendere di nuovo in piazza per manifestare in modo nonviolento per la Palestina e per tutti gli attivisti che rischiano un altro abbordaggio criminale”, ha chiesto Prinetti.



Medici da tutto il mondo



Tra gli specialisti a bordo della Conscience, c’è anche la psichiatra Veronica O’Keane, docente al Trinity College di Dublino, impegnata da due anni nel tentativo di entrare a Gaza per offrire supporto psicologico alle persone colpite da traumi di guerra, oltre il chirurgo vascolare Mohamed Abhakis, partito da Strasburgo. Con loro anche l’anestesista giordano Marwan Obeid, la ginecologa malese Fawza Moha Hassam e Diaa Adaoud, medico palestinese con passaporto statunitense. Dalla Freedom Flotilla ricordano che “in due anni di genocidio sono stati ammazzati più di 1.500 medici, più di 400 sono stati spariti nelle carceri israeliane, almeno quattro sono morti nel corso della detenzione. Questo è un test per l’umanità, il mondo assisterà inerte quando Israele tenterà di bloccare una nave umanitaria o si solleverà per rompere le catene imposte a Gaza?”.