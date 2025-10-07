Nuova Flotilla partita dall'Italia si avvicina a Gaza

Si tratta di una missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza: a bordo ci sono centinaia di persone tra giornalisti, infermieri e medici. L'obiettivo è lo stesso della precedente spedizione della Global Sumud Flotilla: "Sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra"
Nove imbarcazioni, tra cui l'imponente nave Conscience, veleggiano verso la Striscia. La nuova Flotilla, partita da Otranto e Catania, si avvicina a Gaza e fa sapere di essere entrata “nella zona ad alto rischio”. Si tratta di una missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza: a bordo ci sono centinaia di persone tra giornalisti, infermieri e medici. L'obiettivo è lo stesso della precedente spedizione della Global Sumud Flotilla: "Sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra".
"Un mare di vita e speranza"
"Non ci fermiamo più" scrivono gli attivisti di Global Movement to Gaza, la delegazione italiana della Flotilla. "Il sentiero è tracciato e la rotta verso Gaza è ormai un mare di vita e speranza: una marea inarrestabile con cui Israele dovrà fare i conti, mentre l’equipaggio di terra riempie le piazze e continua a far sentire la propria voce". "Restiamo vigili, uniti e connessi" dicono ancora gli attivisti nel post, "non dobbiamo perderli di vista".