Nuova Flotilla partita dall'Italia si avvicina a Gaza

Si tratta di una missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza: a bordo ci sono centinaia di persone tra giornalisti, infermieri e medici. L'obiettivo è lo stesso della precedente spedizione della Global Sumud Flotilla: "Sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra"

Nove imbarcazioni, tra cui l'imponente nave Conscience, veleggiano verso la Striscia. La nuova Flotilla, partita da Otranto e Catania, si avvicina a Gaza e fa sapere di essere entrata “nella zona ad alto rischio”. Si tratta di una missione congiunta della Freedom Flotilla e della Thousand Madleens to Gaza: a bordo ci sono centinaia di persone tra giornalisti, infermieri e medici. L'obiettivo è lo stesso della precedente spedizione della Global Sumud Flotilla: "Sfidare il blocco illegale imposto da Israele a Gaza ed esporre i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra".