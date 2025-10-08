Esplora tutte le offerte Sky
Onu: "Costretti a ridurre del 25% numero dei Caschi Blu per i tagli ai fondi"

Mondo

La rivelazione arriva da un funzionario coperto da anonimato: "Dovremo rimpatriare, ridurre di circa il 25% il numero dei nostri effettivi militari e di polizia addetti al mantenimento della pace, nonché le loro attrezzature". La causa risiede nei tagli ai fondi, principalmente quelli statunitensi

L'Onu ridurrà del 25% il numero dei suoi Caschi Blu nel mondo nei prossimi mesi, ovvero tra i 13.000 e i 14.000 militari e poliziotti, a causa della mancanza di fondi dovuta principalmente ai tagli americani: lo ha annunciato un alto funzionario dell'Onu. "Dovremo rimpatriare, ridurre di circa il 25% il numero dei nostri effettivi militari e di polizia addetti al mantenimento della pace, nonché le loro attrezzature, e anche un numero significativo di dipendenti civili delle missioni sarà colpito", ha detto il funzionario sotto copertura di anonimato. 

Mondo

Israele, commemorazioni a due anni dagli attacchi del 7 ottobre. FOTO

Le famiglie delle vittime ricordano i loro cari nei luoghi delle stragi. Rafforzata la sicurezza in tutto il Paese, soprattutto al confine con la Striscia di Gaza. Cerimonie di cordoglio anche all'estero, dall'Australia al Brasile

