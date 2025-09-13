Guerra Israele, Wp: "Mossad ha rifiutato esecuzione piano contro Hamas a Doha". LIVE
Secondo il Washington Post, l'agenzia di intelligence israeliana si sarebbe rifiutata di eseguire il piano elaborato dal governo per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas a Doha. L'Assemblea generale dell'Onu approva una nuova dichiarazione che ridà slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma escludendo Hamas. Prosegue la distruzione di Gaza city
Secondo il Washington Post il Mossad, l'agenzia di intelligence di Israele, si sarebbe rifiutato di eseguire il piano elaborato dal governo israeliano per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas a Doha. "Khalil al-Hayya è vivo", dice l'organizzazione, ribadendo che i capi negoziatori non siano stati colpiti. L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato intanto una nuova dichiarazione che ridà slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma lo fa escludendo chiaramente Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita è stato approvato con 142 voti a favore, dieci contro e 12 astenuti. Tra i contrari Usa, Israele, Ungheria, Argentina, Paraguay, la Micronesia. L'Italia si è pronunciata a favore, come il resto dei paesi Ue. Prosegue la distruzione di Gaza city: secondo la Cnn almeno 1.800 edifici sono stati distrutti.
Onu: a Gaza 10 mila bambini con malnutrizione acuta
Nel ribadire l'emergenza umanitaria che riguarda i palestinesi a Gaza, l'Onu ha rilanciato oggi l'allarme Unicef sulle condizioni dei bambini. "Solo negli ultimi due mesi - ha detto il portavoce Onu - a più di 10 mila bambini nella citta' di Gaza è stata diagnosticata una malnutrizione acuta. L'Unicef ha avvertito che, se privati del trattamento, esiste un alto rischio che alcuni dei 2.400 bambini attualmente in cura per grave malnutrizione acuta nella zona possano morire".
Wp: "Mossad ha rifiutato esecuzione piano contro Hamas a Doha"
Quando martedì Israele ha annunciato di aver lanciato un attacco contro i vertici di Hamas in Qatar, un'agenzia di sicurezza era visibilmente assente dalle dichiarazioni ufficiali: il Mossad. Ciò perché l'agenzia di intelligence di Israele aveva rifiutato di eseguire un piano elaborato nelle settimane precedenti per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas, secondo il Washington Post, che cita due fonti israeliane a conoscenza della questione. Il Mossad aveva diverse riserve, dal timore di compromettere i rapporti con i qatarioti alla tempistica del blitz.