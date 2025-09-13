Wp: "Mossad ha rifiutato esecuzione piano contro Hamas a Doha". LIVE

Secondo il Washington Post il Mossad, l'agenzia di intelligence di Israele, si sarebbe rifiutato di eseguire il piano elaborato dal governo israeliano per utilizzare agenti sul campo per assassinare i leader di Hamas a Doha. "Khalil al-Hayya è vivo", dice l'organizzazione, ribadendo che i capi negoziatori non siano stati colpiti. L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato intanto una nuova dichiarazione che ridà slancio alla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, ma lo fa escludendo chiaramente Hamas. Il testo preparato da Francia e Arabia Saudita è stato approvato con 142 voti a favore, dieci contro e 12 astenuti. Tra i contrari Usa, Israele, Ungheria, Argentina, Paraguay, la Micronesia. L'Italia si è pronunciata a favore, come il resto dei paesi Ue. Prosegue la distruzione di Gaza city: secondo la Cnn almeno 1.800 edifici sono stati distrutti.

