Bombe israeliane su Gaza e Yemen, Onu condanna raid in Qatar. LIVE

Per la Cina l'attacco di Israele a Doha e' stato "un deliberato atto di sabotaggio dei negoziati". Il 7 settembre, gli Stati Uniti avevano presentato una nuova proposta di cessate il fuoco e hanno affermato che Israele vi aveva aderito. Due giorni dopo, una delegazione di Hamas che stava discutendo la proposta è stata attaccata da Israele: "Un simile atto di malafede, irresponsabilità e deliberato sabotaggio dei negoziati è davvero vergognoso", ha dichiarato l'ambasciatore cinese Fu Cong, esprimendo profonda preoccupazione che l'attacco possa portare a una nuova escalation delle tensioni nella regione.