Medioriente, si allarga fronte della guerra in Siria. LIVE

Le Nazioni Unite hanno lanciato oggi un appello umanitario alla raccolta di 47,4 miliardi di dollari per aiutare 190 milioni di persone nel 2025, in un pianeta martoriato dai conflitti e dai cambiamenti climatici. "Il mondo è in fiamme", ha detto il capo umanitario dell'Onu, Tom Fletcher, presentando l'appello a Ginevra e spiegando che "la combinazione di conflitti, crisi climatica e disuguaglianze ha creato un disastro perfetto: stiamo affrontando una crisi multipla su scala globale e sono le persone più vulnerabili a pagarne il prezzo", ha osservato. L'anno scorso l'Onu è riuscita ad aiutare 116 milioni di persone in tutto il mondo. Si stima che circa 305 milioni avranno bisogno di aiuti umanitari nel 2025, ma i 47,4 miliardi di dollari richiesti - leggermente meno di un anno fa - mirano a fornire assistenza solo a 190 milioni di loro. Fletcher ha detto che sarebbe stato più facile chiedere una somma record come negli ultimi anni, ma ha spiegato l'importanza di "stabilire delle priorità di fronte alla mancanza di fondi" anche se si tratta di "scelte difficili".