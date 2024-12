Medioriente, report Amnesty accusa Israele di genocidio a Gaza

Nel suo ultimo rapporto pubblicato oggi, Amnesty International accusa Israele di "commettere un genocidio" contro i palestinesi dall'inizio della guerra a Gaza. Per giungere a questa conclusione, l'organizzazione per i diritti umani afferma di essersi basata su "dichiarazioni improntate al genocidio e disumanizzanti del governo israeliano", immagini in particolare satellitari che documentano la distruzione del territorio e ricerche sul campo con gli abitanti di Gaza, svolte tra il 7 ottobre 2023 e luglio 2024. "Mese dopo mese, Israele ha trattato i palestinesi di Gaza come un gruppo di subumani, indegni del rispetto dei diritti umani e della dignità, dimostrando la sua intenzione di distruggerli fisicamente", ha dichiarato Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International. "I nostri risultati schiaccianti devono servire da campanello d'allarme per la comunità internazionale: questo è un genocidio. Tutto questo deve finire adesso", ha detto in una nota. Dall'attacco senza precedenti di Hamas il 7 ottobre 2023, Israele ha difeso la sua offensiva con il desiderio di sradicare il movimento islamista. "Ma siamo chiari: gli obiettivi militari possono coincidere con intenti a commettere un genocidio", ha

insistito Callamard durante una conferenza stampa all'Aia. Il rapporto di 300 pagine cita l'esempio di 15 attacchi aerei effettuati tra il 7 ottobre 2023 e il 20 aprile 2024, che avrebbero ucciso 334 civili tra cui 141 bambini, e per i quali l'organizzazione "non ha trovato prove che fossero diretti verso obiettivi militari". Dall'inizio della guerra, a Gaza sono morte almeno 44.532 persone, in maggioranza civili, secondo i dati del ministero della Sanità di Hamas per Gaza, ritenuti attendibili dall'Onu. Amnesty evidenzia anche le condizioni di vita dei palestinesi nell'enclave, dove sono soggetti a "malnutrizione, carestia e malattie", che "li espongono a una morte lenta e calcolata". "Gli Stati che inviano armi a Israele violano i loro obblighi di prevenire il genocidio e rischiano di diventarne complici", ha ulteriormente accusato Callamard. La Ong ha annunciato che pubblicherà anche un rapporto sui crimini commessi da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023, che ha provocato la morte di 1.208 persone da parte israeliana, la maggior parte civili, in base a dati ufficiali, compresi gli ostaggi uccisi o morti in prigionia.