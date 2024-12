Israele conferma: morte alto dirigente sicurezza interna di Hamas

Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato la morte del dirigente di Hamas Osama Ghanim nei raid di ieri contro una zona protetta di Khan Younis. Ghanim lavorava per il dipartimento di sicurezza interna del movimento, "figura centrale nel brutale sistema di criminalizzazione di Hamas, in cui sono state condotte indagini violente contro i residenti della Striscia", con gravi violazioni dei diritti umani, repressione degli oppositori e persecuzione di persone Lgbtq. Prima dell'offensiva "sono state prese molte misure per ridurre i danni ai civili, compreso l'uso di armi di precisione, ricognizione aerea e acquisizione di ulteriori informazioni di intelligence".





