Guerra Israele - Hamas, Usa: accordo su ostaggi non è vicino. LIVE

"L'accordo sugli ostaggi rapiti a Gaza non è dietro l'angolo". Ad affermarlo è stato il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan sottolineando che "la palla ora è nelle mani di Hamas", che però prende tempo. La risposta sull'accordo si fa attendere: la fazione islamica vorrebbe di più. Netanyahu: "'Intesa non ad ogni costo". Al via oggi la quinta missione in Medioriente per il segretario Usa Blinken. Visiterà l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Egitto, Israele e la Cisgiordania occupata.





