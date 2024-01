Arrivati in Italia i primi bambini palestinesi feriti

Dove si trovano ora

Dopo che il velivolo si è fermato sulla piazzola davanti alla sala di rappresentanza del 31esimo Stormo, il ministro Tajani è salito a bordo dell'aereo dove si è intrattenuto a lungo - oltre 25 minuti - con i piccoli e i loro familiari. Alcuni bambini erano in barella, altri in carrozzina. Ad attenderli c'erano anche sei ambulanze. Per la precisione, a Ciampino sono sbarcati quattro bambini, che ora sono all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Con loro anche un ferito maggiorenne, accompagnato all'ospedale San Camillo di Roma. Il volo è proseguito poi per Pisa, dove sono sbarcati altri sei bambini, tre dei quali sono stati trasferiti all'ospedale Gaslini di Genova e tre all'ospedale Meyer di Firenze.