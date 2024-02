Medioriente, cargo Gb danneggiato in attacco droni a largo Yemen LIVE

"Se dobbiamo davvero andare per i prossimi 50 anni attraverso un processo che io chiamo di denazificazione, dehamasificazione, dobbiamo eliminare ogni esterna esposizione della ideologia di Hamas". Lo spiega il colonnello Gabi Siboni, specialista di Sicurezza nazionale e direttore dei programmi 'Military and Strategic Affairs' e 'Cyber Security' all'Istituto Inss (National security studies) all'Università di Tel Aviv, in un'intervista a La Stampa. "Come per i nazi. Ci sono ancora nazisti nel mondo e non praticano il loro nazismo perché è una violazione o altro. La stessa cosa Hamas. Questo è il mio punto di vista, dobbiamo inseguirli fino alla fine del tempo - aggiunge -. E lo faremo. I nostri amici e nemici devono capire come siamo determinati a ottenere questo obbiettivo; e se è in 50 anni, lo faremo. Così è. Non ci sono modi per girarci intorno, se vogliamo vivere".