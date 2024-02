Gaza, lettera di 800 funzionari europei e americani contro Israele

Centinaia di diplomatici e funzionari (la metà lavora per la Commissione europea), tra cui anche italiani hanno sottoscritto un documento "transatlantico" in cui accusano Israele di "gravi violazioni del diritto internazionale" per la risposta militare contro la Striscia e chiedono ai rispettivi governi una reazione più decisa. Altrimenti c'è "il rischio di rendersi complici di una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo": fino a scenari di "pulizia etnica e genocidio" ascolta articolo

Oltre 800 tra diplomatici e funzionari americani ed europei hanno sottoscritto un documento "transatlantico" in cui accusano Israele di "gravi violazioni del diritto internazionale" nell'ambito della risposta militare contro la Striscia di Gaza all'attacco di Hamas del 7 ottobre e chiedono ai rispettivi governi una reazione più decisa. Altrimenti, scrivono in un testo visionato fra gli altri dalla Bbc e in Italia dal Corriere della Sera, c'è "il rischio di rendersi complici di una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo": fino, potenzialmente, a scenari di "pulizia etnica e genocidio".

La lettera Nella lettera i funzionari sono uniti nell’accusare le politiche dei loro governi nella guerra di Israele contro Hamas a Gaza. Si chiede di “usare tutti i mezzi necessari, inclusa la fine dell’appoggio militare, per assicurare un cessate il fuoco duraturo e un pieno accesso umanitario a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi e lo sviluppo di una strategia per la pace duratura che includa uno Stato palestinese sicuro e garanzie per la sicurezza di Israele, in modo che un attacco come quello del 7 ottobre e un’offensiva a Gaza non accadano mai più”. Poi prosegue: “I nostri governi hanno dato appoggio pubblico, diplomatico e militare a Israele, senza reali condizioni o senza che debba rendere conto di nulla. E di fronte alla catastrofe umanitaria, hanno fallito nel chiedere un cessate il fuoco e la fine del blocco all’ingresso di cibo, acqua e medicine necessari a Gaza”. Il Corriere riporta il commento di un funzionario italiano dell’Ue che è tra i firmatari e chiede di restare anonimo: “Noi siamo proprio indignati, vediamo i danni sulla nostra reputazione e sulla nostra credibilità. Come possiamo parlare di diritti umani dopo tutto questo, specialmente nei Paesi dove c’è vicinanza con la causa palestinese, oppure di violazioni dei russi in Ucraina?”.