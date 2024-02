Guerra Israele–Hamas, Usa: "Distrutti 10 droni Houthi in Yemen". LIVE

Continuano gli attacchi agli Houthi nel Mar Rosso: gli Usa hanno abbattuto 10 droni nel Golfo di Aden: ieri era stata colpita una nave mercantile al largo dello Yemen. Stamani audizione di Crosetto alle commissioni Difesa del Parlamento sull'impegno dell'Italia a tutela dei trasporti marittimi. Gli Usa esaminano le opzioni per un possibile riconoscimento dello Stato palestinese, secondo media americani. La trattativa sul rilascio degli ostaggi a Gaza con il possibile cessate il fuoco va avanti. Sul tavolo, secondo quanto riferito dal Washington Post, ci sarebbero sei settimane di tregua e un'uscita dell'esercito israeliano fuori dalle aree densamente abitate di Gaza in cambio del rilascio di tutti i rapiti. Il segretario di Stato Anthony Blinken americano avrebbe, intanto, chiesto al team del suo dipartimento di esaminare le opzioni per un possibile riconoscimento dello stato palestinese dopo il conflitto. "Il ritiro dei fondi dall'Unrwa è pericoloso e porterebbe al collasso del sistema umanitario a Gaza", hanno spiegato i responsabili di diversi organismi delle Nazioni Unite, "con conseguenze umanitarie e sui diritti umani di vasta portata nei territori palestinesi occupati e in tutta la regione".





