Guerra MO, Qatar: Israele-Hamas più vicini a un accordo. LIVE

Esplosioni sono state avvertite alle prime ore di oggi nella capitale siriana Damasco. Lo riferiscono alcuni media, mentre l'agenzia ufficiale siriana cita una fonte militare di Damasco che parla di missili lanciati dalla zona delle Alture del Golan in direzione della parte sud di Damasco, alcuni dei quali abbattuti. Le notizie dei media ufficiali rilanciate da al-Arabiya attribuiscono l'operazione a Israele. La notizia arriva dopo che ieri ufficiali Usa hanno confermato alla Cbs l'approvazione di piani per una serie di raid, nell'arco di giorni, contro obiettivi in Iraq e Siria, compresi personale e strutture iraniane. Una risposta agli attacchi con droni e razzi contro le forze Usa nella regione dopo che domenica scorsa tre militari americani sono morti in un attacco con un drone che ha colpito un avamposto, la 'Tower 22', in Giordania, vicino al confine con la Siria.