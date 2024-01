Blitz israeliano in ospedale Jenin: militari vestiti da medici e donne

Il blitz all'ospedale di Jenin

Secondo l'Idf, i tre uomini uccisi nell'ospedale erano membri di una "cellula terroristica di Hamas" che pianificava di effettuare attacchi terroristici. Uno degli uomini, aggiunge su Telegram l'Idf, “era stato recentemente coinvolto nella promozione di significative attività terroristiche e si nascondeva” in ospedale. Sono stati uccisi anche due fratelli, si legge nel post. Uno era un membro del battaglione Jenin ed è stato coinvolto in numerosi attacchi terroristici, sostengono i militari israeliani, mentre il secondo era un membro della Jihad islamica ed era anche lui “coinvolto in attività terroristiche nella zona. Per molto tempo, i sospetti ricercati si sono nascosti negli ospedali e li hanno usati come base per pianificare attività terroristiche e compiere attacchi terroristici". Come rivendicato dalle Brigate al-Quds, braccio armato della Jihad Islamica palestinese, si tratterebbe di Mohammad Walid Jalamneh, uno dei fondatori delle Brigate al-Qassam a Jenin, e dei due fratelli Mohammed e Basil Ayamn Al-Ghazawi, combattenti delle Brigate al-Quds nella città della Cisgiordania settentrionale. I tre "da tempo" si nascondevano all’interno dell'ospedale.