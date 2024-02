Guerra Israele-Hamas, raid americani in Siria e in Iraq. LIVE

Gli Stati Uniti hanno colpito "con successo tre strutture in Iraq e quattro in Siria" di milizie alleate di Teheran. Nei raid in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani, sono rimasti uccisi almeno 18 miliziani filo-iraniani. Si tratta della rappresaglia promessa dal presidente Joe Biden dopo l'uccisione di tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria. La Casa Bianca ha fatto comunque sapere che "non vuole la guerra con l'Iran" e che non attaccherà Teheran. Intanto, 800 funzionari e diplomatici Usa e di 11 Paesi europei hanno firmato un documento in cui accusano Israele di 'gravi violazioni del diritto internazionale' a Gaza e chiedono una reazione più decisa della comunità internazionale: 'Rischiamo di essere complici di genocidio'.





