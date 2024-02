Mar Rosso, Crosetto: “A Italia comando tattico della missione Ue”

Tajani: non importa chi ha comando Aspides ma gli effetti

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando da Bruxelles del tema prima dell’annuncio del collega, ha detto: “Per la sede del comando della missione Aspides vedremo, Grecia o Francia non importa, e poi potrebbe esserci una rotazione, l'importante non è chi avrà il comando ma quello che farà la missione".

Amm. De Carolis: effettuiamo esercitazioni 'a caldo'

"L'ultima esercitazione della Nato ha coinvolto sedici nazioni, voglio sottolineare che è molto importante la collaborazione a livello dell'Alleanza e a livello internazionale, ci stiamo addestrando anche nelle esercitazioni cosiddette 'a caldo' con cannoni che sparano, lanciamo missili, in relazione all'evoluzione dello scenario attuale”, ha invece detto l'ammiraglio Aurelio De Carolis, comandante della squadra navale della Marina Militare Italiana proveniente direttamente dal Mar Rosso, durante il suo intervento alla seconda edizione del forum “Shipping, Transport & Intermodal Forum” organizzato a Rapallo, con un focus sulla situazione nel Mar Rosso. "Il messaggio che voglio comunicare è che la squadra navale della Marina Militare Italiana non è fatta solo di navi: noi difendiamo gli interessi marittimi della nazione in tutte quante le dimensioni, dai sommergibili all'aviazione navale, compresi tutti i moderni F35, la componente della Brigata Marina San Marco per le operazioni via terra, ma anche per armare i team di abbordaggio della nostre navi nelle operazioni di sicurezza marittima. Ne abbiamo normalmente dieci dispiegati nelle navi in attività in diverse aree del mondo in quell'area nota con il concetto di Mediterraneo allargato”.