Mar Rosso, Crosetto: "Houthi peggio di Hamas, arma di Cina e Russia"

I miliziani Houthi in Yemen valgono "10 volte Hamas" dal punto di vista militare e con i loro attacchi alla navigazione nel Mar Rosso minacciano la stabilità economica dell'Italia creando "uno squilibrio competitivo" a favore di Cina e Russia: lo ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato in cui ha illustrato la missione europea Aspides a cui l'Italia parteciperà con una nave per 12 mesi e forse anche con aerei per la sorveglianza.

L’impatto economico

"Il traffico di Russia e Cina, per espressa volontà degli Houthi, potrà continuare a passare per il mar Rosso e questo crea uno squilibrio competitivo che impatterà in modo violento e asimmetrico su di noi e sulle nostre economie", ha sottolineato Crosetto. A farne le spese saranno soprattutto "l'Europa e in particolare i Paesi della sponda Sud come l'Italia a causa della marginalizzazione del Mediterraneo", ha avvertito il ministro, "per questo occorre agire subito con efficacia per affermare il diritto internazionale e il libero transito delle merci".