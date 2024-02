Mar Rosso, missione Ue Aspides: Grecia verso comando operativo

Raggiunta un’intesa politica congiunta: "alcuni Paesi non parteciperanno, ma nessuno si opporrà", ha confermato Josep Borrell. “Bisogna fare in fretta”, ha aggiunto, per scongiurare l’aggravarsi delle conseguenze sull’economia europea

Si chiamerà Aspides, che in greco antico significa scudo, la missione navale europea che dovrà proteggere le navi mercantili dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. La data da segnare sul calendario è il 19 febbraio, ovvero quella del prossimo Consiglio Ue Affari Esteri. L’Alto rappresentante per gli Affari Esteri, Josep Borrell ha indicato quel giorno per il lancio della missione navale: “Bisogna fare in fretta”, ha avvisato, per scongiurare l’aggravarsi delle conseguenze sull’economia europea. Il nodo principale da sciogliere è quale Paese ne assumerà il comando e dove sarà situato il quartier generale.

Verso il comando operativo in Grecia

La Grecia è in 'pole position' per ottenere il comando operativo - ovvero il livello strategico - della missione che avrà base a Larissa. “Ci sarà almeno una nave italiana per 12 mesi e valutiamo anche l'invio di assetti aerei con compiti di sorveglianza e raccolta dati" ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato.