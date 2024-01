Triplicano i costi per il trasporto di container dalla Cina e si riduce il traffico nei principali porti italiani a causa del cambiamento di rotta della maggior parte delle navi che scelgono la via africana più lunga per evitare possibili attacchi degli Houthi nel canale di Suez. Quali sono le conseguenze? Di questo si è parlato nella puntata del 22 gennaio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24