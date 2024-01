Coldiretti, crisi Mar Rosso: Italia perde 5,5 miliardi di export

L'export agroalimentare Made in Italy in Asia vale 5,5 miliardi nel 2023, con quasi il 90% della merce che raggiunge i Paesi di destinazione per via marittima e si scontra con le difficoltà alla navigazione provocate dagli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat