Confindustria: “Per l'economia italiana nuovi rischi e tensioni”

Secondo l’analisi mensile del centro studi lo scenario è dovuto "alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez per gli attacchi degli Houthi. I prezzi di gas e petrolio non ne hanno risentito finora ma restano alti”. Le rotte marine son cruciali: per l'Italia il 54% degli scambi commerciali è via mare. Ecco tutti i dati e le stime, dall’inflazione ai tassi, dagli investimenti al mercato del lavoro